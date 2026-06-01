Familia de Clint Eastwood reafirma que el actor está “oficialmente retirado” tras cumplir 96 años: ¿Cuál fue su última película?

Clint Eastwood se retira a los 96 años El anuncio marca el fin de una prolífica carrera cinematográfica (IMDb)

Clint Eastwood, leyenda de Hollywood, dejará de dirigir y actuar en películas. Uno de los hijos del director ha confirmado en redes que su papá se retiras de la industria cinematográfica.

¿Qué películas hizo Clint Eastwood?

Clint Eastwood empezó su carrera actuando en los llamados spaghetti westerns: películas italianas, con audio en inglés, ambientadas en el viejo oeste americano. Las que protagonizó Eastwood probablemente fueron las famosas. En colaboración con el aclamado director Sergio Leone, Eastwood destacó como «El hombre sin nombre» en la películas Por un puñado de dólares (1964), Por unos dólares más (1965) y la célebre El bueno, el malo y el feo (1966).

En Hollywood, el actor continuaría desarrollando su imagen como pistolero rebelde en cintas como Harry el sucio (1971), que tuvo cuatro secuelas, y Escape de Alcatraz (1979).

Su carrera tomó un giro decisivo cuando comenzó a dirigir películas en 1971, en algunas de las cuales él mismo llegó a protagonizar. Sus esfuerzos como director incluyen éxitos críticos como Gran Torino (2008) y Francotirador (2014)

Por la película Los imperdonables (1992) ganó los premios a Mejor Película y Mejor Director en los Premios Óscar. Esta hazaña la volvió a repetir con la película Golpes del destino (2004), que también le ganó los dos premios.

Eastwood posee trayectoria como actor y director Algunos de sus proyectos más famosos incluyen «El bueno, el malo y el feo» y «Gran Torino» (IMDb)

¿Cuál fue la última película de Clint Eastwood?

El último crédito que Clint Eastwood obtuvo como actor fue en la película Cry Macho (2021) que él mismo dirigió. La película no fue un éxito en taquilla pero recibió buenas reseñas.

Aunque esa consistió en su última actuación, no constituyó su último trabajo detrás de la cámara. Eastwood dirigió la película Jurado n°2 (2024), protagonizada por Nicholas Hoult. La cinta fue bien recibida por los críticos, marcando una cálida despedida para la carrera del director.

Con unos sorprendentes 96 años, está demás decir que el retiro de Clint Eastwood resulta bien merecido después de una trayectoria tan espectacular como la de él.