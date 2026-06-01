Coca-Cola Flow Fest 2026: revelan cartel y line-up completo con Ozuna, Kali Uchis, Grupo Frontera y Anuel AA

Luego de varias semanas de espera, el cártel oficial del Coca-Cola Flow Fest 2026 se anunció públicamente este lunes 1 de junio. El evento de música urbana, reggaetón y regional mexicano está de vuelta con una alineación que incluye a Grupo Frontera, Anuel AA, Tito Double P, El Bogueto, Farruko, Kali Uchis entre otro que no te puedes perder..
Cartel completo del Coca-Cola Flow Fest 2026
Por medio de sus cuentas de redes sociales, el Coca-Cola Flow Fest anunció oficialmente a todos los grupos y artistas que formarán parte de la edición de este 2026.
Para este año, el Coca-Cola Flow Fest 2026 mantiene su esencia de celebrar la música urbana y el reggaetón con exponentes como Anuel AA, Manuel Turizo, El bogueto, Ozuna, Yandel, Farruko, Tito El Bambino, Uzielito Miz, Ñengo Flow, entre otros.
Además, también tendrá presentaciones de regional mexicano y corridos tumbados con Tito Double P y Grupo Frontera así como a la mexicoamericana Kali Uchis para brindarle mayor variedad y proyección a este evento.
¿Cuándo y dónde comprar boletos para el Coca-Cola Flow Fest 2026?
Como ya es costumbre, el festival tendrá diferentes fase de preventa para quienes tienen este beneficio excusivo a través de la plataforma de Ticketmaster en México
- Venta Beyond: martes 2 de junio (9:00 horas)
- Venta Priority: miércoles 3 de junio (9:00 horas)
- Preventa Banamex: jueves 4 de junio (14:00 horas)
- Venta General: viernes 5 de junio (14:00 horas)
Los precios se publicarán en las próximas horas en los sitios oficiales del Coca-Cola Flow Fest y de Ticketmaster México