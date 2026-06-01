Coca-Cola Flow Fest 2026: revelan cartel y line-up completo con Ozuna, Kali Uchis, Grupo Frontera y Anuel AA

Coca-Cola Flow Fest 2026 El festival está de regreso un año más con algunos de los exponentes más populares actualmente para su presentación de dos días en el Autódromo Hermanos Rodríguez.

Luego de varias semanas de espera, el cártel oficial del Coca-Cola Flow Fest 2026 se anunció públicamente este lunes 1 de junio. El evento de música urbana, reggaetón y regional mexicano está de vuelta con una alineación que incluye a Grupo Frontera, Anuel AA, Tito Double P, El Bogueto, Farruko, Kali Uchis entre otro que no te puedes perder..

Cartel completo del Coca-Cola Flow Fest 2026

Coca-Cola Flow Fest 2026 Así luce el cartel completo del festival de música urbana que se realizará en el Autódromo Hermanos Rodríguez.

Por medio de sus cuentas de redes sociales, el Coca-Cola Flow Fest anunció oficialmente a todos los grupos y artistas que formarán parte de la edición de este 2026.

Para este año, el Coca-Cola Flow Fest 2026 mantiene su esencia de celebrar la música urbana y el reggaetón con exponentes como Anuel AA, Manuel Turizo, El bogueto, Ozuna, Yandel, Farruko, Tito El Bambino, Uzielito Miz, Ñengo Flow, entre otros.

Además, también tendrá presentaciones de regional mexicano y corridos tumbados con Tito Double P y Grupo Frontera así como a la mexicoamericana Kali Uchis para brindarle mayor variedad y proyección a este evento.

¿Cuándo y dónde comprar boletos para el Coca-Cola Flow Fest 2026?

Como ya es costumbre, el festival tendrá diferentes fase de preventa para quienes tienen este beneficio excusivo a través de la plataforma de Ticketmaster en México

Venta Beyond: martes 2 de junio (9:00 horas)

Venta Priority: miércoles 3 de junio (9:00 horas)

Preventa Banamex: jueves 4 de junio (14:00 horas)

Venta General: viernes 5 de junio (14:00 horas)

Los precios se publicarán en las próximas horas en los sitios oficiales del Coca-Cola Flow Fest y de Ticketmaster México