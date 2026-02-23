La BBC decidió no censurar insulto racista en los premios BAFTA 2026; sí bloquearon un “Free Palestine”

BAFTA 2026 John Davidson, activista con síndrome de Tourette, gritó la palabra ‘N’ en los premios BAFTA 2026 de forma involuntaria; el público condena a la BBC por no censurar el insulto en la emisión.

En la ceremonia de los premios de la Academia Británica de las Artes Cinematográficas y Televisión, mejor conocida como BAFTA por sus siglas en inglés, se produjo un momento incómodo cuando un insulto racista involuntario fue proferido durante el premio presentado por los actores Michael B. Jordan y Delroy Lindo.

Sin embargo, no es el insulto involuntario —ya que fue articulado por una persona con síndrome de Tourette presente en la ceremonia— lo que hoy sacude las redes sociales, sino la decisión consciente de la cadena BBC de no borrar la ofensa a pesar de haber tenido la oportunidad al editar la emisión.

Activista con síndrome de Tourette se disculpa por tics involuntarios en los premios BAFTA 2026

John Davidson es un destacado activista escocés que fue diagnosticado con Síndrome de Tourette desde los 16 años, condición que afectó significativamente su vida y lo impulsó a trabajar para romper mitos sobre el síndrome y promover la aceptación social de las personas que lo padecen.

Davidson ha dirigido campamentos para jóvenes con Tourette y forma parte de la junta directiva de Tourette Scotland Penguin Books UK. Se dio a conocer por su documental “John’s Not Mad” en 1989 y recientemente llevó su vida a la pantalla grande con la película “I Swear”.

Robert Aramayo, actor que interpretó a John en la película, ganó el premio BAFTA a Mejor Actor la noche de ayer, sin embargo, la velada tuvo su lado agrio cuando los insultos involuntarios del activista fueron proferidos en distintos momentos de la ceremonia, destacando un agravio racista en la presentación de Michael B. Jordan y Delroy Lindo.

“Agradecí el anuncio al auditorio antes de la grabación, advirtiendo a todos que mis tics son involuntarios y no reflejan mis creencias personales”, informó Davidson, sin embargo, también agregó que se encuentra “profundamente mortificado” de que se considere a sus tics intencionados o que contengan significado alguno.

La Coprolalia es un síntoma fónico del Síndrome de Tourette, el cual se caracteriza por la emisión involuntaria, compulsiva y repetitiva de palabras obscenas, groserías o comentarios socialmente inadaptados; no obstante, esta condición sólo afecta a un 10% aproximado de personas con Tourette.

Los insultos proferidos por la Coprolalia no reflejan pensamientos ni creencias del paciente, sino que se deben a una falta de inhibición en el cerebro similar a un tic.

Debido a esto, personas que padecen síndrome de Tourette e incluso miembros del cast de la película “I Swear” se han pronunciado en redes sociales para informar sobre este trastorno neurológico y fomentar la tolerancia.

BBC es señalada por “racismo”: decide eliminar de la emisión un discurso político, pero no insultos racistas

Mientras los insultos involuntarios de John Davidson en la ceremonia BAFTA 2026 sacude al público y redirigen la conversación hacia la información correcta sobre el Síndrome de Tourette, otra parte de los y las internautas han señalado a la cadena BBC como la responsable de que la gravedad del asunto aumentara.

Debido a que la premiación es previamente editada a su emisión, usuarias y usuarios de internet declaran que la cadena de televisión debió censurar los insultos racistas involuntarios, comparando la situación con una decisión de censura que la BBC sí optó por eliminar: un “Free Palestine”.

Según informó Variety, el realizador Akinola Davies Jr. aceptó su BAFTA con un “Libertad a Palestina”, el cual fue suprimido por la cadena tras la edición de la ceremonia.

Estos dos actos ponen sobre la mesa la discusión de la censura selectiva empleada por la BBC, cadena que ha demostrado que un discurso político presenta mayor agravio que insultos racistas.