Robbie Williams anuncia concierto en la CDMX: fecha, lugar, preventas y todo lo que debes de saber

Robbie Williams dará concierto en México Fotoarte: La Crónica

Después de ocho años de espera, uno de los artistas más carismáticos y espectaculares del pop británico volverá a pisar suelo mexicano. Robbie Williams confirmó oficialmente que traerá su gira “Britpop Tour” a la Ciudad de México, con una única presentación en el icónico Palacio de los Deportes el miércoles 7 de octubre de 2026, un concierto que promete ser uno de los eventos musicales más importantes del año para la capital.

Para muchos fanáticos, esta noticia cayó como un regalo anticipado: tras años desde su última visita —cuando brilló en el festival Tecate Emblema 2023— su regreso solista genera gran expectativa y discusión entre generaciones enteras que crecieron con canciones como “Angels”, “Feel” y “Rock DJ”.

¿Cuándo será el concierto de Robbie Williams en CDMX?

La presentación está programada para el 7 de octubre de 2026 a las 20:00 horas en el Palacio de los Deportes. Este concierto forma parte de su actual gira “Britpop Tour”, con la que Williams rinde homenaje a su trayectoria musical, además de presentar las canciones de su más reciente álbum del mismo nombre, que combina sonidos clásicos con nuevas exploraciones pop.

Cartel oficial del concierto de Robbie Williams en México Foto: OCESA

¿Cuándo es la preventa de boletos para Robbie Williams?

La noticia no solo emociona por la música, sino también por la alta demanda que se espera para las entradas. La promotora del evento y la plataforma de boleteo han confirmado varias fases para asegurar acceso prioritario:

La Preventa Banamex se realizará el 2 de marzo de 2026 a partir de las 11:00 horas y hasta a las 23:50 horas.

Venta General a partir del 3 de marzo de 2026 a las 11:00 AM en Ticketmaster y taquillas del Palacio de los Deportes.

Aunque todavía no se han publicado los precios oficiales, se anticipa que serán anunciados por la boletera y Ocesa en los próximos días, justo antes de que inicie la venta general.