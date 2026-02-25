Super Mario Galaxy llega a Cinépolis con vasos y palomera coleccionables: fecha, diseños y lo que debes saber para conseguirlos

El próximo estreno de Super Mario Galaxy: La Película no solo promete una aventura interplanetaria en la pantalla grande, también traerá una de las colecciones más deseables del cine comercial: los vasos y la palomera coleccionables.

En México, la cadena Cinépolis prepara una serie de artículos conmemorativos inspirados en los personajes más queridos de la franquicia, una estrategia que busca convertir la experiencia en sala en un souvenir para los fans.

La llegada de estos productos coincide con la expectativa por el lanzamiento del filme, programado para el 1 de abril de 2026, fecha en la que el fontanero italiano de Nintendo volverá a conquistar la taquilla nacional.

¿Qué diseños tendrán los coleccionables de Cinépolis?

De acuerdo con la información filtrada, la colección incluirá al menos cinco modelos básicos con temática galáctica. Cada uno presenta ilustraciones de personajes icónicos como:

Mario

Luigi

Toad

Princesa Peach

Yoshi

Estos vasos destacan por su fondo espacial y por integrar un pequeño accesorio tipo llavero en la tapa.

Un modelo especial con luz LED

Además de la línea principal, también se ha mencionado un vaso de acrílico con acabado azul que incluiría iluminación LED en la base y la presencia de más personajes del universo de la película, lo que apunta a una versión premium dentro de la colección.

¿Cuándo salen a la venta los vasos de Super Mario Galaxy?

Por ahora, no existe precio oficial ni fecha exacta de lanzamiento, pero la dinámica habitual sugiere que podrían venderse:

Durante preventas exclusivas

Un día antes del estreno

O directamente el día del estreno

Esto dependerá de la estrategia comercial de cada complejo, por lo que los interesados deberán consultar disponibilidad en su cine más cercano.

La llegada de los vasos coleccionables de Super Mario Galaxy en Cinépolis confirma que el estreno de la película no será solo un evento cinematográfico, sino también una experiencia para fans y coleccionistas.