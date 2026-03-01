Mente Maestra: Anthony Gasparro revela el diseño de producción detrás del nuevo libro de MUBI Editions

Mente Maestra

El filme, ambientado en la Nueva Inglaterra de 1970, sigue a J. B. Mooney, un padre desempleado y ladrón de arte aficionado que planea un gran atraco convencido de su genialidad. Rica en texturas y detalles de época, la película propone una mirada sobre la ilusión, el fracaso y la desilusión americana.

Protagonizada por Josh O’Connor junto a Alana Haim, John Magaro, Gaby Hoffmann, Bill Camp y Hope Davis, la cinta tuvo su estreno en la Sección Oficial del Festival de Cine de Cannes y obtuvo nominaciones en los Gotham Film Awards a Mejor Directora y Mejor Actor Protagonista.

En febrero de 2026, el proyecto se expandió con el lanzamiento de MUBI Editions: Mente Maestra, una caja de diseño que incluye cuatro folletos con ensayos, fotografías, reproducciones de obra pictórica y memorias del equipo creativo. Conversamos con Anthony Gasparro, diseñador de producción del filme, sobre el proceso detrás de este universo visual y su transformación en objeto editorial.

Recrear 1970 sin nostalgia: el principio visual de Mente Maestra

Para Gasparro, el punto de partida fue la investigación rigurosa. “La idea, como en las películas de Kelly, es que todo se sienta lo más auténtico posible”, explica. El equipo revisó archivos fotográficos de Worcester, Massachusetts, y del noreste estadounidense a principios de los setenta. La intención no era idealizar el pasado, sino habitarlo.

“Siempre tratamos de evitar que las cosas se vean nostálgicas o demasiado artísticas”, subraya. En lugar de filtros románticos, apostaron por una estética observacional que permitiera que los espacios hablaran por sí mismos.

La historia sigue a James “JB” Mooney, interpretado por O’Connor, un arquitecto frustrado que intenta robar cuatro obras del pintor modernista Arthur Dove. Ese gesto ambicioso y errático se inserta en un entorno visual cuidadosamente construido: interiores cálidos pero desordenados, fibras naturales, tonos ocres y una textura fotográfica que dialoga con el trabajo del cinefotógrafo Christopher Blauvelt.

Gasparro insiste en que el diseño debía reflejar el paso del tiempo. “Aunque la película transcurre en 1970, no todo podía parecer recién salido de ese año. Había objetos de los cincuenta, de los sesenta. Las casas tenían historia”. Esa acumulación orgánica evita el artificio y fortalece la credibilidad del mundo narrativo.

El museo —pieza clave del relato— fue concebido como una construcción relativamente reciente dentro de la ficción. El diseño exterior influyó directamente en el interior, generando coherencia arquitectónica. “Tenía que sentirse como un edificio diseñado con intención, donde el exterior dialogara con el interior”, señala.

Arthur Dove y la paleta secreta del filme

La figura de Arthur Dove no solo articula el conflicto dramático; también moldea la identidad visual del proyecto y del libro de MUBI Editions. Su paleta, marcada por colores orgánicos y armonías suaves, resultó sorprendentemente afín al verano en que se rodó la película.

“Cuando supimos que Dove sería un foco visual importante, comenzamos a explorar su paleta y eso influyó en todo: desde los autos hasta pequeños objetos del set”, explica Gasparro. El eco cromático se filtra sutilmente en la escenografía, generando un diálogo entre arte y entorno.

La publicación de MUBI Editions amplifica esa conexión. La caja incluye un ensayo crítico de Lucy Sante, una exploración del artista por Alec MacKaye, fotografías exclusivas de producción y reproducciones de las obras de Dove. En conjunto, los materiales conforman un retrato íntimo del proceso creativo.

Para Gasparro, concebir el diseño también como archivo fue una ventaja inesperada. “Teníamos muy buenos registros: bocetos iniciales, notas, referencias. Eso facilitó colaborar con el equipo editorial”. Lo que en pantalla debía desaparecer en favor de la historia, en el libro encuentra espacio para mostrarse.

El diseñador celebra que la publicación revele el trabajo detrás de cámara: coordinadores de construcción, diseñadores, decoradores. “No verías esos materiales en la película porque quieres que funcione como obra terminada, pero me encanta que aquí se muestre el proceso”, afirma.

El detalle invisible: cuando el espacio construye al personaje

En el cine de Reichardt, los espacios son tan elocuentes como los diálogos. La cámara suele permanecer más tiempo en una habitación que en una escena de acción. Esa quietud exige precisión.

“Sabíamos que Kelly iba a sostener los planos, así que era importante crear detalles ricos y texturas auténticas”, explica Gasparro. Cada pared, cada mueble, cada vacío tenía un propósito narrativo.

La casa de J. B. Mooney es reveladora: no hay arte en sus paredes. “No hay nada que le inspire realmente”, comenta el diseñador. Esa ausencia habla del personaje con más fuerza que cualquier línea de guion. Los recursos económicos limitados, la presencia de dos hijos, la acumulación funcional de objetos: todo sugiere una vida contenida, aspiracional pero estancada.

El trabajo con la decoradora Amy Silver fue fundamental para definir la paleta y los materiales. “Pensamos mucho en qué tipo de muebles tendrían, en qué podían permitirse”, añade. La autenticidad no proviene solo de la exactitud histórica, sino de la coherencia emocional.

Frente a los comentarios que señalan que la película privilegia la atmósfera sobre la tensión narrativa, Gasparro responde con humildad. “Me sorprende escuchar que el diseño es uno de los pilares más fuertes, pero me hace increíblemente feliz”, confiesa. Para él, el reconocimiento pertenece a un equipo amplio de artistas y técnicos.

Mente Maestra inaugura además la serie “Lights!” de MUBI Editions, dedicada a producciones propias, tras la publicación de Read Frame Type Film en la colección “Projections”. Así, la película trasciende la pantalla y se convierte en objeto tangible, en memoria impresa de un proceso colaborativo.

En última instancia, el diseño de producción no busca imponerse, sino desaparecer dentro de la historia. Pero cuando el detalle es tan minucioso, inevitablemente deja huella. “Si logramos crear algo que se sienta auténtico a la época y a los personajes, entonces hicimos bien nuestro trabajo”, concluye Gasparro.

Con su estreno en streaming y la llegada de su edición impresa, Mente Maestra consolida un universo donde cada textura, cada silencio y cada objeto cuentan una historia paralela. Y en esa historia invisible, el diseño de producción se revela como una arquitectura emocional que sostiene —sin alardes— el peso de la desilusión.