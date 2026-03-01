Posible setlist de Shakira en el Zócalo CDMX 2026: lista de canciones que podría cantar

Este 1° de marzo de 2026, la superestrella colombiana Shakira regresará al corazón de la Ciudad de México con un concierto completamente gratuito en el Zócalo capitalino, parte de su gira Las Mujeres Ya No Lloran World Tour, que ha batido récords de asistencia y cobertura global.
Aunque no existe un setlist oficial confirmado por la artista ni su equipo para este evento, la combinación de presentaciones recientes en la gira y la repercusión mundial del repertorio de Shakira permite elaborar un panorama muy sólido sobre las canciones que probablemente formen parte de la velada musical en la Plaza de la Constitución. Por lo que esta es nuestra predicción para esta noche.
Posible setlist para el Zócalo: Las Mujeres Ya No Lloran World Tour
Basado en los repertorios recientes de la gira y las predicciones especializadas, el setlist para el concierto gratuito podría incluir, entre otros:
- La fuerte – apertura en muchos conciertos recientes.
- Te Felicito
- TQG
- Don’t Bother
- Acróstico
- Copa Vacía / La Bicicleta / La Tortura
- Hips Don’t Lie
- Chantaje
- Monotonía
- Soltera
- Cómo Dónde y Cuándo
- Ojos Así
- Pies Descalzos, Sueños Blancos
- Antología
- Waka Waka (Esto es África)
- Whenever, Wherever
- BZRP Music Sessions #53
Este listado no es oficial, pero se basa en múltiples setlists recientes de la gira que han incluido variaciones de estos temas, incluyendo eventos en Río de Janeiro y ciudades de Estados Unidos y Latinoamérica.
Además, este concierto marca un hito especial: Shakira no pisa el Zócalo desde su presentación gratuita en 2007, lo que hace de esta noche un evento histórico no solo para fanáticos de la artista, sino para la cultura pop en México.