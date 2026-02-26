Grupo Modelo financiará el evento de Shakira en el Zócalo

Concierto de Shakira en el Zócalo (Cortesía Ocesa)

La Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de la Ciudad de México (Canaco CDMX) estima que el concierto gratuito de Shakira en el Zócalo dejará ganancias de hasta 403 millones 613 mil pesos al sector terciario.

El concierto de Shakira programado para el próximo 1 de marzo de 2026 a las 20:00 horas, será financiado por grupo Modelo empresa fundada en 1925 y que como parte de la celebración de su centenario anunció este evento, por lo que el concierto no representará un gasto para el erario e impulsara sectores económicos en México como lo son: la ocupación hotelera (90% de asistentes se presentarán para el cierre del tour); sector restaurantero (que prevén comensales antes y después del cierre del tour), y el transporte y comercio local.

El presidente de Canaco CDMX, Vicente Gutiérrez Camposeco, subrayó que la Ciudad de México se ha consolidado como la capital del entretenimiento en América Latina. Y a su vez hace un llamado a los comercios locales a mantener la calidad de sus servicios; y a las autoridades a garantizar la seguridad y movilidad en transcurso de esta celebración.