¡Se casarán un día 13! Taylor Swift y Travis Kelce confirman fecha de boda en 2026; te contamos qué significa este número para la pareja

Taylor Swift y Travis Kelce confirman fecha de boda en 2026; te contamos qué significa este número para la pareja

Después de meses de expectativas y rumores, los reportes más recientes señalan que Taylor Swift y Travis Kelce ya tienen fecha para su boda y, obviamente, todos esperábamos y confiábamos en que fuera un día 13, número que Swift ha usado como talismán durante toda su carrera.

El esperado día para familia, amigos y swifties será el sábado 13 de junio de 2026. La ceremonia, de acuerdo con varios medios, sería en Ocean House, un elegante lugar frente al mar en Watch Hill, Rhode Island, que ofrece privacidad y encanto costero ideal para una boda íntima con invitados de alto perfil.

El número 13 y Taylor Swift

Si eres swiftie, sabes que el 13 no es solo un número: es parte del código genético simbólico de la artista. Por mencionar algunos detalles:

Tay Tay nació un 13 de diciembre

Cumplió 13 años un viernes 13

Su primer álbum logró disco de oro en 13 semanas

Durante la era Fearless , se pintaba un 13 en la mano antes de cada concierto

, se pintaba un 13 en la mano antes de cada concierto Su álbum Midnights consta de 13 canciones

consta de 13 canciones En la canción “The Lucky One” (canción 13 del álbum Red ), la palabra “lucky” se menciona 13 veces

), la palabra “lucky” se menciona 13 veces A menudo ha estado sentada en la fila 13 o la sección 13 al recibir premios

En 2010, realizó un Meet & Greet de 13 horas

Su jet privado lleva el número 13 en el fuselaje

Esa conexión ha sido tan fuerte que muchos interpretan la elección del día de la boda no solo como estética, sino como una especie de amuleto para la siguiente etapa de su vida juntos.

¿Qué podemos esperar de la boda entre Travis Kelce y Taylor Swift?

Aunque los detalles oficiales aún no han sido publicados por la pareja, los reportes indican:

Estilo del evento

La boda sería relativamente íntima pero elegante y vintage, con una celebración al aire libre aprovechando el verano estadounidense.

Privacidad

El matrimonio será cerrado al público y con altos niveles de seguridad para proteger a los asistentes, que podrían incluir grandes figuras del mundo del espectáculo, la música y el deporte.

¿Rumores o realidad?

Aunque Swift y Kelce no han confirmado públicamente la fecha ni detalles, la convergencia de múltiples fuentes como Page Six y diversos medios internacionales, hace que esta noticia sea una de las tendencias más fuertes del momento en espectáculos.

Un enlace, dos mundos

Lo que une a esta pareja va más allá del romance: la fama global de la ícono pop más poderosa de la industria y el universo de la NFL se fusionan en un acontecimiento que podría marcar tendencia de moda y el entorno de la “Bride era” en 2026.

Desde detalles simbólicos como la elección del número 13 hasta la selección de un escenario costero, todo apunta a que esta boda será uno de los eventos más comentados del año.