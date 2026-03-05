BTS: fecha, hora y cómo ver “The Comeback Live” en Netflix

BTS llega a Netflix con una transmisión mundial Foto: Netflix

La escena musical global vuelve a girar alrededor de BTS. Después de un periodo de pausa y proyectos individuales, el grupo surcoreano prepara uno de los regresos más esperados del pop contemporáneo con ARIRANG, un proyecto musical que además contará con la colaboración del reconocido productor estadounidense Diplo.

Uno de los aspectos que más llaman la atención es que esta nueva producción trae consigo una apuesta multimedia que se transmitirá a escala mundial a través de Netflix, en un especial titulado BTS: The Comeback Live. La propuesta busca reunir música, narrativa visual y una transmisión global en tiempo real, algo que podría redefinir la manera en que los grandes artistas presentan sus regresos al público.

¿A qué suena ARIRANG de BTS?

El nuevo proyecto busca ir más allá del modelo tradicional del K-pop. En esta ocasión, la banda apuesta por reinterpretar Arirang, una de las canciones folclóricas más emblemáticas de Corea, llevándola hacia un terreno contemporáneo que mezcla electrónica, pop y elementos de producción occidental.

Para lograrlo, el grupo trabajó con Diplo, un productor conocido por su capacidad de fusionar géneros y culturas musicales. El resultado, según adelantos difundidos en medios especializados, es una pieza que combina tradición coreana con sonidos globales, algo que algunos críticos ya describen como un “cambio sonoro revolucionario”.

Y es que, la influencia de Diplo en el disco es profunda dado que produjo personalmente cinco canciones: “Body to Body”, “FYA”, “Like Animals”, “One More Night” e “Into the Sun”.

La colaboración se remonta a finales de 2024, impulsada por una petición directa del presidente de HYBE, Bang Si-hyuk.

“Bang y yo hablamos por primera vez en noviembre de 2024″, comparte Diplo. “Lo tuvo claro desde el principio: no querían a un productor pop al uso. Querían a alguien que se arriesgara, alguien que pudiera ayudarlos a construir un proyecto radical y rebelde. Recuerdo que dijo: ‘Hagamos algo revolucionario’”.

Por lo que el sonido resultante es una evolución sofisticada alejada de los clichés del K-Pop.

¿Qué significa ARIRANG?

Arirang es una canción tradicional coreana considerada un símbolo cultural del país.

“BTS: The Comeback Live”: ¿Cuándo y a qué hora será el lanzamiento del concierto global en Netflix?

El regreso musical estará acompañado por un evento especial transmitido en Netflix: BTS: The Comeback Live el próximo 21 de marzo en punto de las 5 am, tiempo de México.

El programa será una experiencia híbrida entre concierto, documental y presentación exclusiva del nuevo material del grupo. La plataforma planea transmitir el evento a escala mundial, permitiendo que millones de fans lo vean simultáneamente desde diferentes países.

Si las expectativas se cumplen, BTS podría volver a demostrar por qué su influencia trasciende la música y se convierte en un fenómeno cultural global.