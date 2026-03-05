Netflix busca acelerar el uso de la IA sin desplazar artistas: compra InterPositive, compañía fundada por Ben Affleck

Netflix adquiere InterPositive La empresa de Affleck crea herramientas impulsadas por Inteligencia Artificial para cineastas.

La mañana de este jueves 5 de marzo, Netflix anunció que adquirió InterPositive, la compañía de tecnología cinematográfica fundada por el actor, director y productor Ben Affleck, quien también se unirá a la empresa como asesor principal.

De acuerdo con Netflix, la empresa de Affleck proporciona un conjunto único de herramientas de Inteligencia Artificial que “mantiene a los cineastas en el centro del proceso”, ofreciendo a sus socios creativos el acceso a esta tecnología y sin planes futuros de venderla comercialmente al mercado.

¿Cómo funciona InterPositive, la compañía de Ben Affleck que Netflix compró?

Affleck fundó InterPositive en el año 2022 con el objetivo de “preservar lo que hace humana la narración humana: el juicio” en una modernidad en la que el desarrollo de las Inteligencias Artificiales ha reconfigurado las industrias de la cratividad y la tecnología.

La compañía del actor y director se ha mantenido bajo un perfil discreto desde el año de su creación, teniendo Los Ángeles por sede y operando con restricciones y criterios, lo que la volvió atrayente para la plataforma de streaming.

A diferencia de herramienta de inteligencia artificial como Sora de OpenAI, la compañía de Affleck no produce videos generativos ni tiene por propósito reemplazar el criterio artístico, ya que muchas de las elecciones en el cine no son puramente técnicas; por ejemplo, una luz imperfecta puede mantenerse por estética.

InterPositive no interviene en la intención creativa, sino que su meta se inclina a la corrección técnica. Es decir, busca facilitar las ediciones en postproducción, tales como resolver problemas de continuidad o realizar ajustes de iluminación o el entorno.

“Las nuevas herramientas deben ampliar la libertad creativa", Netflix anuncia adquisición de InterPositive

Después de que Netflix optara por no presentar una contraoferta para comprar Warner Bros., retirándose definitivamente de la carrera, anunció esta semana la adquisición de InterPositive, empresa de Ben Affleck que produce herramientas de IA para cineastas, con el objetivo de expandir la creatividad de sus producciones sin desplazar a los y las artistas.

Bela Bajaria —directora de contenido de Netflix—, señaló que la tecnología de IA de InterPositive consiste en brindar a los y las cineastas “más opciones, más control y mayor protección para su visión”, sin limitar ni reemplazar el trabajo de actores, actrices, guionistas y personas directoras.

Mientras que Elizabeth Stone, directora de producto y tecnología de Netflix, afirmó que no se trata de hacer películas o series de televisión más rápido o más barato, sino que las herramientas de InterPositive están diseñadas para ayudar a los y las cineastas a producir contenido de mayor calidad a nivel técnico, de forma que puedan dar vida a las visiones de su creatividad.

“La tecnología influye en la creación de historias, pero las personas —con sus ideas, su talento y su criterio— siguen siendo la base de una gran narrativa”, expresó Stone, destacando su entusiasmo por el futuro que Netflix e InterPositive construirán juntos.

Ben Affleck habla sobre el objetivo de InterPositive en el futuro de las producciones de Netflix

En un video que Netflix compartió tras el anuncio de la adquisición de InterPositive, Ben Affleck aclaró el funcionamiento de la empresa y el objetivo que tanto él, como la plataforma de streaming, tienen para el futuro de esta tecnología en el proceso creativo de las futuras producciones de cine y series.

“La gente suele pensar que la IA crea algo de la nada: ‘Voy a escribir algo en una computadora y me dará una película’. Eso no es lo que es”, declaró el actor y director, destacando que uno de los propósitos de InterPositive es preservar lo que humaniza la narrativa de una historia, que es el juicio que lleva décadas construir, perfeccionado por la experiencia, y que únicamente las personas pueden tener.

De acuerdo con el comunicado de Affleck, era consciente de tener la responsabilidad con sus colegas de “proteger el poder de la creatividad humana y a las personas que la respaldan”, por lo que las herramientas de InterPositive no intervendrán en el proceso creativo de la narrativa.

En el futuro de las películas o series, el uso de la IA desarrollado por InterPositive estará orientado a que los y las artistas apliquen estas herramientas para expandir la visión de su historia, las cuales están específicamente diseñadas para proteger los desafíos predecibles e impredecibles de los entornos de producción, protegiendo la libertad creativa.