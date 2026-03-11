Habrá combo temático de Super Mario Galaxy por tiempo limitado en Cinépolis: qué incluye, cuándo estará a la venta y cómo conseguirlo

Cinépolis quiere llevar la experiencia del cine a otro nivel con una propuesta que mezcla gastronomía, nostalgia y lo más esperado de la cultura pop.

La cadena anunció una experiencia especial de sabor inspirada en Super Mario Galaxy, la nueva aventura cinematográfica del icónico personaje de Nintendo. La idea es convertir la visita al cine en un pequeño viaje al espacio y al Reino Champiñón junto a Mario, Luigi y sus amigos.

Esta vez, la capital del cine nos sorprende con un menú temático diseñado para acompañar funciones especiales en salas VIP, pensado para fans que quieren vivir la película con todos los sentidos.

¿Qué incluye el menú temático de Super Mario Galaxy en Cinépolis?

La experiencia fue pensada como un paquete completo que mezcla comida, bebidas y coleccionables inspirados en el universo del videojuego.

Para el menú de tres tiempos inspirado en la estética del juego, se ha confirmado:

Nachos Power Up presentados como guiño a los icónicos cubos del juego

presentados como guiño a los icónicos cubos del juego Boneless o alitas como platillo fuerte

como platillo fuerte Dos bebidas sin alcohol con temática del castillo de Peach

con temática del castillo de Peach Malvavisco especial inspirado en Yoshi

inspirado en Yoshi Vaso coleccionable con llavero oficial de la película

Todo está pensado para que la experiencia sea visual y gastronómica al mismo tiempo, convirtiendo la comida en parte del espectáculo.

Tengo una experiencia galáctica para los verdaderos fans de #SuperMarioGalaxy vean esta película como se debe: con un menú de tres tiempos. 🌌🍿



🗓️ Las funciones serán 8 y 9 de abril. Muy pronto te diré cuándo inicia la compra de boletos para esta experiencia. 💫 pic.twitter.com/5ri84RVJCc — Cinépolis (@Cinepolis) March 10, 2026

¿Cuándo será la experiencia VIP de Super Mario Galaxy?

Las funciones especiales con menú temático están programadas para el 8 y 9 de abril de 2026, fechas en las que algunos complejos Cinépolis VIP ofrecerán esta experiencia exclusiva.

El paquete incluirá tanto la entrada para la función como el menú inspirado en la película, por lo que se trata de un evento especial más que de una simple visita al cine.

Hasta ahora, la cadena no ha revelado el precio oficial del paquete, aunque experiencias similares han tenido costos que rondan entre $600 y $879 pesos, dependiendo de los elementos incluidos.

Cine, videojuegos y experiencia en Cinepolis

El lanzamiento de este tipo de eventos forma parte de una tendencia creciente en la industria del entretenimiento: convertir el cine en una experiencia integral.

La cadena busca atraer al público no solo con la película, sino con actividades que expandan el universo de la historia. En este caso, Super Mario Galaxy funciona como una franquicia ideal, ya que conecta con generaciones de fans que crecieron jugando los títulos de Nintendo.

Además, el concepto de menú temático no es nuevo para Cinépolis. La empresa ya ha experimentado con combos similares para estrenos especiales, apostando por combinar las historias con la y gastronomía típica dentro de la sala.

La nueva historia de Super Mario Galaxy: La Película retoma a los personajes clásicos del universo de Mario, quienes se embarcan en una aventura espacial para detener a Bowser Jr. y ayudar a Rosalina a proteger el equilibrio del cosmos.

Durante la trama, Mario, Luigi y la princesa Peach atraviesan diferentes mundos y galaxias, ampliando el universo del popular fontanero.

Este enfoque espacial fue el punto de partida para diseñar una experiencia de sabor que evoque colores, objetos y referencias del videojuego.

Para quienes crecimos con Mario saltando entre plataformas, esta experiencia funciona como una mezcla de emoción y fantasía entre el videojuego y la pantalla gigante.