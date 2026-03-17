Christian Nodal reaparece sin tatuajes en el rostro tras eliminarlos con láser El cantante habría revelado que continúa con sesiones de láser para eliminar los tatuajes en su rostro. (@nodal)

Después de días sin aparecerse en redes sociales y tras el revuelo que causó en su presentación en la Feria de Texcoco, Christian Nodal reveló que continúa con sus sesiones de láser para eliminar los tatuajes en su rostro.

Desde su presentación en la Feria de Texcoco el pasado 14 de marzo, el intérprete de regional mexicano había vuelto a encender las redes sociales, después de que sus fanáticos notaran la ausencia de tatuajes en su rostro.

Sin embargo, fue a través de su comunidad de Instagram que el cantante compartió que se había ausentado de las redes debido a la sesión de láser que había tenido en días recientes.

“Disculpen la desaparición tan repentina. Me tocó sesión de láser pa’ borrar tatuajes del rostro y andaba entre Freddy Krueger y ‘Deadpool’, pero ya andamos de vuelta en el ruedo”.

Tras este mensaje, aprovechó para agradecer a sus seguidores por escuchar su más reciente sencillo “INCOMPATIBLES”.

“Gracias por todo el amor a INCOMPATIBLES, l@s amo un chingo”.

¿Cuáles son los tatuajes que tiene Christian Nodal?

Además de su carrera musical, así como por sus relaciones amorosas, Christian Nodal también es conocido por los tatuajes que se ha hecho, siendo los más destacados los de su rostro.

A pesar de la cantidad de tatuajes que tiene Christian Nodal en su cuerpo, recientemente reveló su intención de removerlos de su cara, debido a sus deseos de que su hija Inti pueda reconocerlo sin ellos.

Entre los diferentes tatuajes que tenía en su rostro se destacaban el de unos triángulos inversos rojos sobre el puente de su nariz, la palabra “Forajidos”, “Amor”, un costal con el signo de dólar, una x y una rosa debajo de su ojo.

Aunque la mayoría de ellos actualmente ya no son visibles debido a las sesiones de láser a las que se ha sometido, aún se ven tenuemente algunos otros, mientras que en ocasiones son cubiertos con maquillaje.