Texcoco inaugura Feria Internacional del Caballo 2026

Feria Internacional del Caballo Texcoco 2026

Este sábado el Presidente Municipal de Texcoco, Nazario Gutiérrez Martínez inauguró la XLIII edición de la Feria Internacional del Caballo Texcoco (FICT) 2026, en donde se generarán 20 mil empleos director e indirectos para los habitantes de la región.

Al dar la bienvenida a los asistentes, el edil señaló que en el 2025, estuvieron asistieron más de 500 mil visitantes en esta celebración y se presentó saldo blanco, en esta edición se espera superar esa cifra de visitantes además de que se cuenta con la participación de los tres niveles de gobierno para brindar seguridad tanto al interior como en la periferia del recinto ferial de Texcoco para garantizar una estancia segura para toda las familias.

Gutiérrez Martínez precisó que la festividad dejará una derrama económica que impactara en toda la región, tanto por la generación de empleos como por la cadena de consumo de insumos y servicios en la zona, en donde dejará una derrama directa de 25 millones de pesos, que se deberán de traducir en obras y servicios para los pobladores.

El Presidente del patronato de la Feria Internacional del Caballo Texcoco 2026 Jaime Paniagua, destacó que hoy se presenta una nuevo recinto ferial, con instalaciones remosadas y mejoradas para ofrecer un espacio de sano esparcimiento para toda la familia, con juegos mecánicos de primera generación que de lunes a miércoles el costo será al dos por uno, así como el espacio del picadero techado en su totalidad para bienestar de los asistentes, que podrán acudir sin costo extra, solo pagando su boleto de acceso al recinto ferial.

Además en el teatro del pueblo se contará con espectáculos de primera, cuyos artistas estarán compitiendo con los del palenque, pero sin costo adicional.

La gobernadora del Estado de México Delfina Gómez Álvarez, puntualizó la importancia que esta feria tiene en el Estado de México por la difusión de las tradiciones y costumbres, el impulso económico para la entidad y en donde dan un espacio a la atención y adopción de los seres sintientes.

Agregó que esta feria que inició en 1977 es una promoción de la actividad ecuestre y ganadera de la región, Recordando que antes esta feria se celebraba en el centro de Texcoco y que hoy cuenta con estas instalaciones que se han rehabilitado y remosado.

Recordó que la Feria del caballo a lo largo de las décadas ha conectado la magia y tradición que tienen estas ferias.

Detalló que el Edomex se ha impulsado el desarrollo económico logrando una inversión de tres mil 200 millones de dólares para la entidad, cifra que del 2023 al 2026 es de 150 mil millones de pesos asignados en lo que va de esta administración.

La gobernadora del Estado de México Delfina Gómez Álvarez reconoció al Presidente Municipal Nazario Gutiérrez Martínez, el presidente del patronato Jaime Paniagua y los integrantes del patronato, al cortar el listón inaugural de la Feria que estará abierta al público del 14 de marzo al 14 de abril del 2026, con renovadas instalaciones y seguridad coordinada desde los tres niveles de gobierno para los seguridad de los visitantes y para impulsar el desarrollo económico de la región de Texcoco.