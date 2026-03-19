¡Jim Carrey regresa...en el primer adelanto de Sonic 4! Así luce en el teaser luego de la polémica en los Premios César 2026

Sonic 4 Paramount lanzó el primer teaser de ‘Sonic The Hedgehog 4′; se confirma el regreso de Jim Carrey como Dr. Robotnik.

Paramount liberó el primer teaser tráiler de Sonic The Hedgehog 4, confirmando el reparto completo que formará parte de la nueva aventura. El rostro más destacable fue Jim Carrey de vuelta en el papel del Dr. Ivo Robotnik, el gran enemigo del protagonista azul.

La aparición de Carrey en el primer vistazo del elenco que participará en la próxima entrega de la saga cinematográfica basada en los juegos de SEGA da por finalizado el debate que surgió durante la celebración de los Premios César 2026, donde el público señaló la posible suplantación de identidad del reconocido actor.

Sonic The Hedgehog 4: elenco confirmado en el primer teaser tráiler

La icónica saga basada en los videojuegos del erizo con velocidad supersónica confirmó su elenco completo para la próxima entrega, teniendo el retorno de James Marsden y Tika Sumpter como Tom y Maddy Wachowski, mientras que Ben Schwartz volverá a prestar su voz para el protagonista azulado.

Esta nueva entrega también contará con el regreso de Keanu Reeves como la voz de Shadow y la adición de Kristen Bell en el rol de Amy Rose. Además, pese a que aún se desconocen los personajes que interpretarán, la historia tendrá la participación de Nick Offerman y Ben Kingsley.

No obstante, una de las mayores sorpresas que este primer teaser tráiler obsequió al público fanático, fue la confirmación del retorno de Jim Carrey como el Dr. Ivo Robotnik, un papel que desde el inicio de la saga cinematográfica expresó que le entusiasmaba interpretar.

¿Cuándo se estrenará Sonic The Hedgehog 4?

A pesar de que no se conocen detalles específicos de la trama que manejará Sonic 4, el clip lanzado este jueves por Paramount confirma a Metal Sonic como el villano de la historia, a la vez que asegura la introducción de Amy Rose a la saga de películas.

The countdown to chaos has begun. 💎 #SonicMovie4 - only in theatres March 19, 2027. pic.twitter.com/DE5RevbW9a — Sonic the Hedgehog (@SonicMovie) March 19, 2026

Otro detalle a destacar, es que el avance muestra que las Esmeraldas del Caos podrían volver a tener un papel importante dentro de la cuarta entrega, lo que eleva las expectativas de los y las fans para la próxima película.

Este teaser tráiler también tuvo la función de confirmar la fecha de estreno en cines de Sonic The Hedgehog 4, señalando un estreno mundial para marzo de 2027.

¿Qué sucedió con Jim Carrey en los Premios César 2026?

La estrella canadiense-estadounidense, mundialmente conocido por sus papeles de comedia en The Mask y Ace Ventura, así como participaciones dramáticas en las películas de culto The Truman Show o Eternal Sunshine of a Spotless Mind, se presentó en la ceremonia de los Premios César de este año para recibir un César de Honor en reconocimiento a su carrera cinematográfica.

El actor practicó su francés durante meses, según declaró el delegado general de la premiación, sin embargo, la cambiada imagen de Carrey a sus 64 años produjo una conversación inusual en redes sociales, donde señalaron que la persona en los Premios César 2026 “no era Jim Carrey”, debate que fue el centro del internet durante varios días.

Sin embargo, con el lanzamiento del primer teaser tráiler de Sonic The Hedgehog 4 este jueves 19 de marzo, la aparición de Jim Carrey como el Dr. Robotnik en el elenco confirmado para la nueva entrega, rompe todas las teorías conspirativas que surgieron durante el mes de febrero.