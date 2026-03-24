Tecate Pa’l Norte 2026: horarios, artistas y escenarios por día para organizar tu asistencia al festival

¡El Tecate Pa’l Norte 2026 ya tiene horarios! Con más de 150 artistas repartidos en tres días, el verdadero reto es elegir a quién ver y resistir los constantes traslados de un escenario a otro.

En La Crónica de Hoy te contamos cómo están organizados los horarios por día y por escenario, qué artistas destacan y cómo armar tu estrategia para no perderte a tus favoritos.

¿Cuándo es el Tecate Pa’l Norte 2026 y dónde será?

El festival se celebrará del 27 al 29 de marzo de 2026 en el Parque Fundidora de Monterrey, consolidándose como uno de los eventos musicales más grandes de México.

Durante tres días, el parque se transforma en una ciudad paralela donde conviven el rock, pop, electrónica, urbano, regional mexicano y propuestas emergentes.

Horarios del Tecate Pa’l Norte 2026 por escenario

La dinámica del festival divide a los artistas en distintos escenarios que funcionan de manera simultánea, lo que obliga a los asistentes a tomar decisiones para evitar lo más posible el FOMO.

Tecate Pa’l Norte 2026: horarios viernes 27 de marzo

El arranque viene con una mezcla explosiva entre hip-hop, indie y talento latino:

Tyler, The Creator (uno de los actos principales)

(uno de los actos principales) Interpol

Deftones

31 Minutos

Myke Towers

Siddhartha

Molotov

Maldita Vecindad

Duncan Dhu

Tecate Pa’l Norte 2026: horarios sábado 28 de marzo

Guns N’ Roses (headliner principal)

(headliner principal) El Bogueto

Los Fabulosos Cadillacs

Kygo

Allison

Grupo Frontera

Simple Plan

Love Of Lesbian

Enjambre

The Warning

Lasso

Tecate Pa’l Norte 2026: horarios domingo 29 de marzo

The Killers (encargados del cierre)

(encargados del cierre) Cardenales de Nuevo León

C-KAn

Panteón Rococó

Marky Ramone

Zoé

The Lumineers

Halsey

Djo

Cómo armar tu ruta de horarios

Ir al Pa’l Norte sin plan es un error. Para evitarlo:

Prioriza a tus imperdibles (headliners y favoritos personales)

Revisa qué shows se empalman

Considera tiempos de traslado entre escenarios

Deja espacio para descubrir artistas nuevos

Tecate Pa’l Norte 2026: presentaciones con interpretación en Lengua de Señas Mexicana