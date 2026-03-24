Tecate Pa’l Norte 2026: horarios, artistas y escenarios por día para organizar tu asistencia al festival

¡El Tecate Pa’l Norte 2026 ya tiene horarios! Con más de 150 artistas repartidos en tres días, el verdadero reto es elegir a quién ver y resistir los constantes traslados de un escenario a otro.
En La Crónica de Hoy te contamos cómo están organizados los horarios por día y por escenario, qué artistas destacan y cómo armar tu estrategia para no perderte a tus favoritos.
¿Cuándo es el Tecate Pa’l Norte 2026 y dónde será?
El festival se celebrará del 27 al 29 de marzo de 2026 en el Parque Fundidora de Monterrey, consolidándose como uno de los eventos musicales más grandes de México.
Durante tres días, el parque se transforma en una ciudad paralela donde conviven el rock, pop, electrónica, urbano, regional mexicano y propuestas emergentes.
Horarios del Tecate Pa’l Norte 2026 por escenario
La dinámica del festival divide a los artistas en distintos escenarios que funcionan de manera simultánea, lo que obliga a los asistentes a tomar decisiones para evitar lo más posible el FOMO.
Tecate Pa’l Norte 2026: horarios viernes 27 de marzo
El arranque viene con una mezcla explosiva entre hip-hop, indie y talento latino:
- Tyler, The Creator (uno de los actos principales)
- Interpol
- Deftones
- 31 Minutos
- Myke Towers
- Siddhartha
- Molotov
- Maldita Vecindad
- Duncan Dhu
Tecate Pa’l Norte 2026: horarios sábado 28 de marzo
- Guns N’ Roses (headliner principal)
- El Bogueto
- Los Fabulosos Cadillacs
- Kygo
- Allison
- Grupo Frontera
- Simple Plan
- Love Of Lesbian
- Enjambre
- The Warning
- Lasso
Tecate Pa’l Norte 2026: horarios domingo 29 de marzo
- The Killers (encargados del cierre)
- Cardenales de Nuevo León
- C-KAn
- Panteón Rococó
- Marky Ramone
- Zoé
- The Lumineers
- Halsey
- Djo
Cómo armar tu ruta de horarios
Ir al Pa’l Norte sin plan es un error. Para evitarlo:
- Prioriza a tus imperdibles (headliners y favoritos personales)
- Revisa qué shows se empalman
- Considera tiempos de traslado entre escenarios
- Deja espacio para descubrir artistas nuevos