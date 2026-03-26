Jueves 2x1 de Ticketmaster del 26 de marzo 2026: lista completa de conciertos y eventos en promoción

Para muchos, ir a conciertos en México se ha convertido en un lujo. Pero cada semana, hay un día que rompe esa lógica: el famoso “Jueves 2x1” de Ticketmaster, una promoción que permite comprar dos boletos al precio de uno… y que este 26 de marzo de 2026 vuelve a encender la conversación entre fans.
La dinámica es sencilla, pero la demanda no lo es. Durante un solo día, la plataforma libera una lista de eventos seleccionados —desde conciertos hasta teatro— donde los usuarios pueden acceder a esta oferta limitada.
¿Qué conciertos y eventos entran en la promoción?
Aunque la lista cambia cada semana, la oferta suele incluir una mezcla de:
Conciertos
Artistas de pop, rock, regional mexicano y nostalgia noventera suelen aparecer constantemente en la promoción. En ediciones recientes han destacado nombres como:
- La Mosca - Foro Puebla
- Leyendas el show - Foro Stelaris Fiesta Americana Reforma
- Lospetitfellas - Lunario Del Auditorio Nacional
- Do you remember - Foro Red Access
- Love of Lesbian - Auditorio Telmex
- Sotomayor - Wabi Sabi - La Maraka
- Simple Plan - Auditorio Telmex
- Ritorukai - Foro Puebla
- Nicho Hinojosa - Foro Stelaris / La Maraka
- El Gran Showman Movie Concert - Teatro Xola Julio Prieto
- La caravana del Rock and Roll - Auditorio Nacional
- Santiago Motorizado - Lunario Del Auditorio Nacional
- Carolina Durante - Foro Puebla
- Collage - Foro Red Access
- Concierto Homenaje a ELVIS PRESLEY - Alboa Mundo E
- Alive, una fiesta en el tiempo - Foro Stelaris Fiesta Americana Reforma
- Pink Floyd - Auditorio Nacional
- Muerdo - Lunario Del Auditorio Nacional
- El Concierto del Despecho by Odissea - Alboa Mundo E / Alboa Metepec
- Lavoe Sinfónico - Auditorio Nacional
- Julio Preciado - Auditorio Nacional
- Neo 5 live show - Foro Red Access
- Víctor Manuelle - Escenario GNP Seguros
- Raphael - Auditorio Nacional / Escenario GNP / Auditorio Telmex
- AOT The Last Concert - Teatro Metropólitan
- Trendline Utopía Tour - Foro Red Access
- La Cantadera - Foro Stelaris Fiesta Americana Reforma
- Sara Hanahan - Teatro de la Ciudad Esperanza Iris
- Sidecars - Auditorio BB
- The Flaming Lips - Velódromo
- La Sonora Dinamita - Teatro Diana
- MC Davo - Auditorio Banamex
- El Malilla - Auditorio Telmex
- Tributo a dos grandes El Príncipe y El Divo - Teatro Tepeyac
- Jesse & Joy - Auditorio Nacional
- David Zahan - La Maraka
- Gustavo Lara - Foro Stelaris Fiesta Americana Reforma
- Jaime Varela - Lunario Del Auditorio Nacional / Teatro Metropólitan
- Plastilina Mosh - Pepsi Center
- Matisse - Auditorio Banamex
- Jorge Muñiz - Lunario Del Auditorio Nacional
- La Onda Vaselina - Foro Red Access
- Laureano Brizuela - La Maraka
- Moonwalk “Tributo a Michael Jackson” - Teatro Tepeyac
- Men At Work - La Maraka
- The Big Band Experience - La Maraka
- Cris MJ - Auditorio Telmex / Auditorio Banamex
- Estela Nuñez y Jorge Muñiz - Teatro Metropólitan
- Despechadas - Auditorio Nacional
- San Francisco Disco Band - Foro Red Access
- ¡ESTÁ CON MADRES! - Foro Stelaris Fiesta Americana Reforma
- El Consorcio - Teatro Metropólitan
- Edith Márquez - Auditorio Nacional
- Francisco Céspedes - La Maraka
- Guadalupe Pineda - Teatro Metropólitan
- Danny Frank - La Maraka
- Paty Cantu - La Maraka
- La Caravana del Amor - Escenario GNP Seguros / Auditorio Nacional
- Luis Garcia - El Cantoral
- La La Love You - Auditorio Nacional
- La Sonora Santanera - La Maraka
- Reyli Barba - Auditorio Nacional
- HD BAND - Foro Red Access
- Leire Martínez - Teatro Galerías
- Alizée - La Maraka
- Angélica María y Enrique Guzmán - Escenario GNP Seguros
- Te Vi en un Planetario - Lunario Del Auditorio Nacional
- Beatriz Adriana - La Maraka
- La Castañeda - La Maraka
- Los Tigres del Norte - Estadio GNP Seguros
- Kalimba - La Maraka
- Enrique Guzmán - La Maraka
- Tex Tex - La Maraka
- Esto si es Despecho con Big Band Jazz de México - La Maraka
- Los Amigos Invisibles - La Maraka
- Fernando Delgadillo (y Alejandro Filio) - La Maraka
- Porfi Baloa - La Maraka
- Raul Di Blasio - La Maraka
- Espinoza Paz - Auditorio Nacional
- Mario Aguilar - Auditorio Nacional
- Elefante - Auditorio Nacional
Teatro y artes escénicas
No todo es música. También entran obras, shows familiares y experiencias:
- Compañía Nacional de Ópera - Palacio de Bellas Artes
- Each man kills the things he loves... - Teatro Varsovia
- La gran señora - Foro A Poco No
- Mentidrags - Teatro Aldama
- Razones para decirte adiós - Teatro Tepeyac
- Toc Toc - Teatro Royal Pedregal
- 12 Princesas en Pugna - Teatro Xola Julio Prieto
- Como quieras... ¡Perro Ámame! - Teatro Virginia Fábregas
- Diario de un Loco - Teatro Hidalgo
- El Juego Que Todos Jugamos - Teatro SOGEM Wilberto Cantón
- LQSA, El musical - Foro Lucerna
- Las Meninas - Teatro Milán
- Love et Glamour Rouge - Voltaire MX
- Interestelar 12° Aniversario Movie Concert - Teatro Xola Julio Prieto
- Perfume De Gardenia - Teatro San Rafael
- Las Leonas - Teatro México
- La obscenidad de la carne - Teatro Renacimiento
- El Sótano - Teatro Fernando Soler
- La Nota - Nuevo Teatro Libanés
- El Tenorio Cómico - Centro Cultural Teatro II / Teatro Galerías / Escenario GNP
- La dama del Puerto - Teatro Varsovia
- La Tropa No Tiene la Culpa - Teatro Sergio Magaña
- Mentiras El Musical - Teatro Aldama
- Qué desastre de función - Teatro Jorge Negrete
- Piedras en sus bolsillos - Foro Lucerna
- Sor-presas - Teatro Hidalgo
- Treintonas, cuarentonas ¡Y muy chingonas! - Teatro Tepeyac
- Ni con ellas, ni sin ellas - Teatro Broadway
- Cruise - Teatro Milán
- Platanito Show - Foro Red Access
- Afterglow - Teatro Virginia Fábregas / Teatro Galerías
- Descubriendo a Cri Cri - Teatro Hidalgo
- Lo que queda de nosotros - Teatro Ofelia
- Nina y el misterio de la tortuga - Teatro Benito Juárez
- El Mago de Oz, Musical - Teatro Tepeyac
- Caperucita Roja y el Lobo ¿feroz? - Teatro Tepeyac
- Busco al hombre de mi vida, marido ya tuve - Teatro San Jerónimo Independencia
- El Diario de Ana Frank - Teatro Tepeyac
- Notre-Dame de Paris - Teatro Rafael Solana
- Orquesta Filarmónica de la Ciudad de México - Sala Silvestre Revueltas
- La Danza que Sueña la Tortuga - Teatro de la Ciudad Esperanza Iris
- Mucho Ruido Y Pocas Nueces - Teatro Varsovia
- Ballet Folklórico de México de Amalia Hernández - Palacio de Bellas Artes / Teatro de la Ciudad
- El Misterioso Caso De La Sombra - Teatro Milán
- Los Tres Cochinitos El Musical - Telón de Asfalto
- El Maravilloso Mago de Oz - Teatro Varsovia
- ¡Oh, Karen! - Teatro Xola Julio Prieto
- La Bella Durmiente - Teatro Rafael Solana
- La Señora Presidenta - Centro Cultural Teatro II
- Leonardo - Teatro Rafael Solana
- Así lo veo yo - Teatro SOGEM Wilberto Cantón / Nuevo Teatro Libanés
- Defendiendo al cavernícola - Nuevo Teatro Libanés
- Hedda - Foro Lucerna
- Préndeme - Teatro Milán
- La Pícara Pandilla presenta: La Nueva Revista Mexicana - Teatro Varsovia
- Puras Cosas Maravillosas - Foro Lucerna
- Por la Punta de la Nariz - Teatro Ofelia
- Esquizofrenia - Teatro Coyoacán Enrique Lizalde
- La Dama De Negro - Teatro 11 de Julio
- Asesinato para dos - Teatro Milán
- Cuerdas - Teatro Sergio Magaña
- La Pasión - Castillo de Chapultepec
- Infierno - Teatro Coyoacán Enrique Lizalde
- El Misterio De Belisa - Teatro Sergio Magaña
- Historias de Pared: Contando Pintores - Foro A Poco No
- Hasta Que La Mafia Nos Separe - Teatro Xola Julio Prieto
- Conversando con el Diablo - Teatro Coyoacán Enrique Lizalde
- DAHMER, Mirando a la bestia a los ojos - Teatro SOGEM Wilberto Cantón
- Archivo Confidencial: CÁMARA BLANCA - Teatro Varsovia
- Agua - Foro A Poco No
- Los monólogos de la vagina - Nuevo Teatro Libanés
- Flamenco No+ - Teatro Varsovia
- Crisis para principiantes - Teatro Rafael Solana
- Gala de Ballet y Ballet Contemporáneo - Teatro Tepeyac
- Pepe Pelos - Foro Red Access
- Los Marihuanólogos - Teatro Xola Julio Prieto
- MentiVerso - Teatro Aldama
- Magic - Teatro San Jerónimo Independencia
- Madre Mía - Teatro Varsovia
- Reina de Corazones - Foro Red Access
- Pedro y Julián - Teatro Benito Juárez
- El Lago De Los Cisnes - Teatro Tepeyac
- Harry Potter Sinfónico - Teatro Ferrocarrilero
- El aplastante peso de la ausencia - Teatro Benito Juárez
- Invierno - Teatro Sergio Magaña
- Ojos, lengua, sesos - Teatro Benito Juárez
- Gilberto Gless - Lunario Del Auditorio Nacional
- La curiosa búsqueda de Marcel de Petrasant - Foro A Poco No
- Jo Jo Jorge Falcón - La Maraka
- Las Hermanas Vals (Falsedad) - Teatro Benito Juárez
- No he vuelto a tomar café con Lorca - Teatro Sergio Magaña
- Peter Pan - Auditorio Nacional
- La insignificancia de llamarse Juana - Teatro Benito Juárez
- Jaime Varela - Teatro Metropólitan
- Pipirin - La Maraka
- Beatles & Rolling Stones (Morsa y Kamelot) - Teatro Tepeyac
- Dracula - Teatro Tepeyac
- Calaveritas - Teatro Tepeyac
- Leyendas de Terror - Teatro Tepeyac
- Un Cuento de Navidad, el señor Scrooge - Teatro Tepeyac
- EL CASCANUECES, BALLET - Teatro Tepeyac
Esto amplía el público objetivo: no solo fans de conciertos, también familias y público cultural.
Deportes
- Byd México Racing Cup - Autódromo Hermanos Rodríguez
- Time Attack by Holley - Autódromo Hermanos Rodríguez
Shows para toda la familia
- 31 Minutos - Escenario GNP Seguros / Auditorio Nacional
- El Zorro Y El Sabueso - Telón de Asfalto
- La Sirenita - Teatro Tepeyac
- Ringolingus - Teatro Hidalgo
- Cenicienta - Teatro Tepeyac
- Dinosaurios Al Rescate - Teatro Tepeyac
- Pepe Pelos - Foro Red Access
- Magos Joe Y Moy - Foro Red Access
- Piñatas para los Monstruos - Teatro Sergio Magaña
- La Trouppe - Teatro de la Ciudad Esperanza Iris
- Hansel y Gretel - Teatro Tepeyac
- Allegrizzimo Nuova Era - Teatro Sergio Magaña
- Girasoles en la Luna - Foro A Poco No
Espectáculos especiales
- Sala del Terror - Foro Polanco Moliere
- Clue - Teatro Centenario Coyoacan
- 31 Minutos - Auditorio Telmex
- Marcos Witt - Auditorio Nacional / Auditorio Telmex
- Jean del Castillo, tributo a Joaquin Sabina - Foro Red Access
- Homenaje Zoé unplugged - Foro Red Access
- Carnival of kiss - Foro Red Access
El listado completo se actualizará de manera automática en esta nota cuando Ticketmaster lo publique.
¿Cómo funciona el Jueves 2x1?
La mecánica es sencilla y muy clara:
- La promoción solo está disponible durante el jueves
- Aplica únicamente en eventos seleccionados
- Se activa directamente en la plataforma oficial
- El beneficio se refleja al momento de la compra
No hay sorteos ni códigos complicados: si el evento participa, el descuento se aplica automáticamente.
Eso sí, hay una regla no escrita que todos los fans conocen:👉 los boletos vuelan en cuestión de horas