Jueves 2x1 de Ticketmaster del 26 de marzo 2026: lista completa de conciertos y eventos en promoción

Jueves 2x1 en Ticketmaster: así puedes aprovechar las ofertas Fotoarte: La Crónica

Para muchos, ir a conciertos en México se ha convertido en un lujo. Pero cada semana, hay un día que rompe esa lógica: el famoso “Jueves 2x1” de Ticketmaster, una promoción que permite comprar dos boletos al precio de uno… y que este 26 de marzo de 2026 vuelve a encender la conversación entre fans.

La dinámica es sencilla, pero la demanda no lo es. Durante un solo día, la plataforma libera una lista de eventos seleccionados —desde conciertos hasta teatro— donde los usuarios pueden acceder a esta oferta limitada.

¿Qué conciertos y eventos entran en la promoción?

Aunque la lista cambia cada semana, la oferta suele incluir una mezcla de:

Conciertos

Artistas de pop, rock, regional mexicano y nostalgia noventera suelen aparecer constantemente en la promoción. En ediciones recientes han destacado nombres como:

La Mosca - Foro Puebla

- Foro Puebla Leyendas el show - Foro Stelaris Fiesta Americana Reforma

- Foro Stelaris Fiesta Americana Reforma Lospetitfellas - Lunario Del Auditorio Nacional

- Lunario Del Auditorio Nacional Do you remember - Foro Red Access

- Foro Red Access Love of Lesbian - Auditorio Telmex

- Auditorio Telmex Sotomayor - Wabi Sabi - La Maraka

- La Maraka Simple Plan - Auditorio Telmex

- Auditorio Telmex Ritorukai - Foro Puebla

- Foro Puebla Nicho Hinojosa - Foro Stelaris / La Maraka

- Foro Stelaris / La Maraka El Gran Showman Movie Concert - Teatro Xola Julio Prieto

- Teatro Xola Julio Prieto La caravana del Rock and Roll - Auditorio Nacional

- Auditorio Nacional Santiago Motorizado - Lunario Del Auditorio Nacional

- Lunario Del Auditorio Nacional Carolina Durante - Foro Puebla

- Foro Puebla Collage - Foro Red Access

- Foro Red Access Concierto Homenaje a ELVIS PRESLEY - Alboa Mundo E

- Alboa Mundo E Alive, una fiesta en el tiempo - Foro Stelaris Fiesta Americana Reforma

- Foro Stelaris Fiesta Americana Reforma Pink Floyd - Auditorio Nacional

- Auditorio Nacional Muerdo - Lunario Del Auditorio Nacional

- Lunario Del Auditorio Nacional El Concierto del Despecho by Odissea - Alboa Mundo E / Alboa Metepec

- Alboa Mundo E / Alboa Metepec Lavoe Sinfónico - Auditorio Nacional

- Auditorio Nacional Julio Preciado - Auditorio Nacional

- Auditorio Nacional Neo 5 live show - Foro Red Access

- Foro Red Access Víctor Manuelle - Escenario GNP Seguros

- Escenario GNP Seguros Raphael - Auditorio Nacional / Escenario GNP / Auditorio Telmex

- Auditorio Nacional / Escenario GNP / Auditorio Telmex AOT The Last Concert - Teatro Metropólitan

- Teatro Metropólitan Trendline Utopía Tour - Foro Red Access

- Foro Red Access La Cantadera - Foro Stelaris Fiesta Americana Reforma

- Foro Stelaris Fiesta Americana Reforma Sara Hanahan - Teatro de la Ciudad Esperanza Iris

- Teatro de la Ciudad Esperanza Iris Sidecars - Auditorio BB

- Auditorio BB The Flaming Lips - Velódromo

- Velódromo La Sonora Dinamita - Teatro Diana

- Teatro Diana MC Davo - Auditorio Banamex

- Auditorio Banamex El Malilla - Auditorio Telmex

- Auditorio Telmex Tributo a dos grandes El Príncipe y El Divo - Teatro Tepeyac

- Teatro Tepeyac Jesse & Joy - Auditorio Nacional

- Auditorio Nacional David Zahan - La Maraka

- La Maraka Gustavo Lara - Foro Stelaris Fiesta Americana Reforma

- Foro Stelaris Fiesta Americana Reforma Jaime Varela - Lunario Del Auditorio Nacional / Teatro Metropólitan

- Lunario Del Auditorio Nacional / Teatro Metropólitan Plastilina Mosh - Pepsi Center

- Pepsi Center Matisse - Auditorio Banamex

- Auditorio Banamex Jorge Muñiz - Lunario Del Auditorio Nacional

- Lunario Del Auditorio Nacional La Onda Vaselina - Foro Red Access

- Foro Red Access Laureano Brizuela - La Maraka

- La Maraka Moonwalk “Tributo a Michael Jackson” - Teatro Tepeyac

- Teatro Tepeyac Men At Work - La Maraka

- La Maraka The Big Band Experience - La Maraka

- La Maraka Cris MJ - Auditorio Telmex / Auditorio Banamex

- Auditorio Telmex / Auditorio Banamex Estela Nuñez y Jorge Muñiz - Teatro Metropólitan

- Teatro Metropólitan Despechadas - Auditorio Nacional

- Auditorio Nacional San Francisco Disco Band - Foro Red Access

- Foro Red Access ¡ESTÁ CON MADRES! - Foro Stelaris Fiesta Americana Reforma

- Foro Stelaris Fiesta Americana Reforma El Consorcio - Teatro Metropólitan

- Teatro Metropólitan Edith Márquez - Auditorio Nacional

- Auditorio Nacional Francisco Céspedes - La Maraka

- La Maraka Guadalupe Pineda - Teatro Metropólitan

- Teatro Metropólitan Danny Frank - La Maraka

- La Maraka Paty Cantu - La Maraka

- La Maraka La Caravana del Amor - Escenario GNP Seguros / Auditorio Nacional

- Escenario GNP Seguros / Auditorio Nacional Luis Garcia - El Cantoral

- El Cantoral La La Love You - Auditorio Nacional

- Auditorio Nacional La Sonora Santanera - La Maraka

- La Maraka Reyli Barba - Auditorio Nacional

- Auditorio Nacional HD BAND - Foro Red Access

- Foro Red Access Leire Martínez - Teatro Galerías

- Teatro Galerías Alizée - La Maraka

- La Maraka Angélica María y Enrique Guzmán - Escenario GNP Seguros

- Escenario GNP Seguros Te Vi en un Planetario - Lunario Del Auditorio Nacional

- Lunario Del Auditorio Nacional Beatriz Adriana - La Maraka

- La Maraka La Castañeda - La Maraka

- La Maraka Los Tigres del Norte - Estadio GNP Seguros

- Estadio GNP Seguros Kalimba - La Maraka

- La Maraka Enrique Guzmán - La Maraka

- La Maraka Tex Tex - La Maraka

- La Maraka Esto si es Despecho con Big Band Jazz de México - La Maraka

- La Maraka Los Amigos Invisibles - La Maraka

- La Maraka Fernando Delgadillo (y Alejandro Filio) - La Maraka

- La Maraka Porfi Baloa - La Maraka

- La Maraka Raul Di Blasio - La Maraka

- La Maraka Espinoza Paz - Auditorio Nacional

- Auditorio Nacional Mario Aguilar - Auditorio Nacional

- Auditorio Nacional Elefante - Auditorio Nacional

Teatro y artes escénicas

No todo es música. También entran obras, shows familiares y experiencias:

Compañía Nacional de Ópera - Palacio de Bellas Artes

- Palacio de Bellas Artes Each man kills the things he loves... - Teatro Varsovia

- Teatro Varsovia La gran señora - Foro A Poco No

- Foro A Poco No Mentidrags - Teatro Aldama

- Teatro Aldama Razones para decirte adiós - Teatro Tepeyac

- Teatro Tepeyac Toc Toc - Teatro Royal Pedregal

- Teatro Royal Pedregal 12 Princesas en Pugna - Teatro Xola Julio Prieto

- Teatro Xola Julio Prieto Como quieras... ¡Perro Ámame! - Teatro Virginia Fábregas

- Teatro Virginia Fábregas Diario de un Loco - Teatro Hidalgo

- Teatro Hidalgo El Juego Que Todos Jugamos - Teatro SOGEM Wilberto Cantón

- Teatro SOGEM Wilberto Cantón LQSA, El musical - Foro Lucerna

- Foro Lucerna Las Meninas - Teatro Milán

- Teatro Milán Love et Glamour Rouge - Voltaire MX

- Voltaire MX Interestelar 12° Aniversario Movie Concert - Teatro Xola Julio Prieto

- Teatro Xola Julio Prieto Perfume De Gardenia - Teatro San Rafael

- Teatro San Rafael Las Leonas - Teatro México

- Teatro México La obscenidad de la carne - Teatro Renacimiento

- Teatro Renacimiento El Sótano - Teatro Fernando Soler

- Teatro Fernando Soler La Nota - Nuevo Teatro Libanés

- Nuevo Teatro Libanés El Tenorio Cómico - Centro Cultural Teatro II / Teatro Galerías / Escenario GNP

- Centro Cultural Teatro II / Teatro Galerías / Escenario GNP La dama del Puerto - Teatro Varsovia

- Teatro Varsovia La Tropa No Tiene la Culpa - Teatro Sergio Magaña

- Teatro Sergio Magaña Mentiras El Musical - Teatro Aldama

- Teatro Aldama Qué desastre de función - Teatro Jorge Negrete

- Teatro Jorge Negrete Piedras en sus bolsillos - Foro Lucerna

- Foro Lucerna Sor-presas - Teatro Hidalgo

- Teatro Hidalgo Treintonas, cuarentonas ¡Y muy chingonas! - Teatro Tepeyac

- Teatro Tepeyac Ni con ellas, ni sin ellas - Teatro Broadway

- Teatro Broadway Cruise - Teatro Milán

- Teatro Milán Platanito Show - Foro Red Access

- Foro Red Access Afterglow - Teatro Virginia Fábregas / Teatro Galerías

- Teatro Virginia Fábregas / Teatro Galerías Descubriendo a Cri Cri - Teatro Hidalgo

- Teatro Hidalgo Lo que queda de nosotros - Teatro Ofelia

- Teatro Ofelia Nina y el misterio de la tortuga - Teatro Benito Juárez

- Teatro Benito Juárez El Mago de Oz, Musical - Teatro Tepeyac

- Teatro Tepeyac Caperucita Roja y el Lobo ¿feroz? - Teatro Tepeyac

- Teatro Tepeyac Busco al hombre de mi vida, marido ya tuve - Teatro San Jerónimo Independencia

- Teatro San Jerónimo Independencia El Diario de Ana Frank - Teatro Tepeyac

- Teatro Tepeyac Notre-Dame de Paris - Teatro Rafael Solana

- Teatro Rafael Solana Orquesta Filarmónica de la Ciudad de México - Sala Silvestre Revueltas

- Sala Silvestre Revueltas La Danza que Sueña la Tortuga - Teatro de la Ciudad Esperanza Iris

- Teatro de la Ciudad Esperanza Iris Mucho Ruido Y Pocas Nueces - Teatro Varsovia

- Teatro Varsovia Ballet Folklórico de México de Amalia Hernández - Palacio de Bellas Artes / Teatro de la Ciudad

- Palacio de Bellas Artes / Teatro de la Ciudad El Misterioso Caso De La Sombra - Teatro Milán

- Teatro Milán Los Tres Cochinitos El Musical - Telón de Asfalto

- Telón de Asfalto El Maravilloso Mago de Oz - Teatro Varsovia

- Teatro Varsovia ¡Oh, Karen! - Teatro Xola Julio Prieto

- Teatro Xola Julio Prieto La Bella Durmiente - Teatro Rafael Solana

- Teatro Rafael Solana La Señora Presidenta - Centro Cultural Teatro II

- Centro Cultural Teatro II Leonardo - Teatro Rafael Solana

- Teatro Rafael Solana Así lo veo yo - Teatro SOGEM Wilberto Cantón / Nuevo Teatro Libanés

- Teatro SOGEM Wilberto Cantón / Nuevo Teatro Libanés Defendiendo al cavernícola - Nuevo Teatro Libanés

- Nuevo Teatro Libanés Hedda - Foro Lucerna

- Foro Lucerna Préndeme - Teatro Milán

- Teatro Milán La Pícara Pandilla presenta: La Nueva Revista Mexicana - Teatro Varsovia

- Teatro Varsovia Puras Cosas Maravillosas - Foro Lucerna

- Foro Lucerna Por la Punta de la Nariz - Teatro Ofelia

- Teatro Ofelia Esquizofrenia - Teatro Coyoacán Enrique Lizalde

- Teatro Coyoacán Enrique Lizalde La Dama De Negro - Teatro 11 de Julio

- Teatro 11 de Julio Asesinato para dos - Teatro Milán

- Teatro Milán Cuerdas - Teatro Sergio Magaña

- Teatro Sergio Magaña La Pasión - Castillo de Chapultepec

- Castillo de Chapultepec Infierno - Teatro Coyoacán Enrique Lizalde

- Teatro Coyoacán Enrique Lizalde El Misterio De Belisa - Teatro Sergio Magaña

- Teatro Sergio Magaña Historias de Pared: Contando Pintores - Foro A Poco No

- Foro A Poco No Hasta Que La Mafia Nos Separe - Teatro Xola Julio Prieto

- Teatro Xola Julio Prieto Conversando con el Diablo - Teatro Coyoacán Enrique Lizalde

- Teatro Coyoacán Enrique Lizalde DAHMER, Mirando a la bestia a los ojos - Teatro SOGEM Wilberto Cantón

- Teatro SOGEM Wilberto Cantón Archivo Confidencial: CÁMARA BLANCA - Teatro Varsovia

- Teatro Varsovia Agua - Foro A Poco No

- Foro A Poco No Los monólogos de la vagina - Nuevo Teatro Libanés

- Nuevo Teatro Libanés Flamenco No+ - Teatro Varsovia

- Teatro Varsovia Crisis para principiantes - Teatro Rafael Solana

- Teatro Rafael Solana Gala de Ballet y Ballet Contemporáneo - Teatro Tepeyac

- Teatro Tepeyac Pepe Pelos - Foro Red Access

- Foro Red Access Los Marihuanólogos - Teatro Xola Julio Prieto

- Teatro Xola Julio Prieto MentiVerso - Teatro Aldama

- Teatro Aldama Magic - Teatro San Jerónimo Independencia

- Teatro San Jerónimo Independencia Madre Mía - Teatro Varsovia

- Teatro Varsovia Reina de Corazones - Foro Red Access

- Foro Red Access Pedro y Julián - Teatro Benito Juárez

- Teatro Benito Juárez El Lago De Los Cisnes - Teatro Tepeyac

- Teatro Tepeyac Harry Potter Sinfónico - Teatro Ferrocarrilero

- Teatro Ferrocarrilero El aplastante peso de la ausencia - Teatro Benito Juárez

- Teatro Benito Juárez Invierno - Teatro Sergio Magaña

- Teatro Sergio Magaña Ojos, lengua, sesos - Teatro Benito Juárez

- Teatro Benito Juárez Gilberto Gless - Lunario Del Auditorio Nacional

- Lunario Del Auditorio Nacional La curiosa búsqueda de Marcel de Petrasant - Foro A Poco No

- Foro A Poco No Jo Jo Jorge Falcón - La Maraka

- La Maraka Las Hermanas Vals (Falsedad) - Teatro Benito Juárez

- Teatro Benito Juárez No he vuelto a tomar café con Lorca - Teatro Sergio Magaña

- Teatro Sergio Magaña Peter Pan - Auditorio Nacional

- Auditorio Nacional La insignificancia de llamarse Juana - Teatro Benito Juárez

- Teatro Benito Juárez Jaime Varela - Teatro Metropólitan

- Teatro Metropólitan Pipirin - La Maraka

- La Maraka Beatles & Rolling Stones (Morsa y Kamelot) - Teatro Tepeyac

- Teatro Tepeyac Dracula - Teatro Tepeyac

- Teatro Tepeyac Calaveritas - Teatro Tepeyac

- Teatro Tepeyac Leyendas de Terror - Teatro Tepeyac

- Teatro Tepeyac Un Cuento de Navidad, el señor Scrooge - Teatro Tepeyac

- Teatro Tepeyac EL CASCANUECES, BALLET - Teatro Tepeyac

Esto amplía el público objetivo: no solo fans de conciertos, también familias y público cultural.

Deportes

Byd México Racing Cup - Autódromo Hermanos Rodríguez

- Autódromo Hermanos Rodríguez Time Attack by Holley - Autódromo Hermanos Rodríguez

Shows para toda la familia

31 Minutos - Escenario GNP Seguros / Auditorio Nacional

- Escenario GNP Seguros / Auditorio Nacional El Zorro Y El Sabueso - Telón de Asfalto

- Telón de Asfalto La Sirenita - Teatro Tepeyac

- Teatro Tepeyac Ringolingus - Teatro Hidalgo

- Teatro Hidalgo Cenicienta - Teatro Tepeyac

- Teatro Tepeyac Dinosaurios Al Rescate - Teatro Tepeyac

- Teatro Tepeyac Pepe Pelos - Foro Red Access

- Foro Red Access Magos Joe Y Moy - Foro Red Access

- Foro Red Access Piñatas para los Monstruos - Teatro Sergio Magaña

- Teatro Sergio Magaña La Trouppe - Teatro de la Ciudad Esperanza Iris

- Teatro de la Ciudad Esperanza Iris Hansel y Gretel - Teatro Tepeyac

- Teatro Tepeyac Allegrizzimo Nuova Era - Teatro Sergio Magaña

- Teatro Sergio Magaña Girasoles en la Luna - Foro A Poco No

Espectáculos especiales

Sala del Terror - Foro Polanco Moliere

- Foro Polanco Moliere Clue - Teatro Centenario Coyoacan

- Teatro Centenario Coyoacan 31 Minutos - Auditorio Telmex

- Auditorio Telmex Marcos Witt - Auditorio Nacional / Auditorio Telmex

- Auditorio Nacional / Auditorio Telmex Jean del Castillo, tributo a Joaquin Sabina - Foro Red Access

- Foro Red Access Homenaje Zoé unplugged - Foro Red Access

- Foro Red Access Carnival of kiss - Foro Red Access

El listado completo se actualizará de manera automática en esta nota cuando Ticketmaster lo publique.

¿Cómo funciona el Jueves 2x1?

La mecánica es sencilla y muy clara:

La promoción solo está disponible durante el jueves

Aplica únicamente en eventos seleccionados

Se activa directamente en la plataforma oficial

El beneficio se refleja al momento de la compra

No hay sorteos ni códigos complicados: si el evento participa, el descuento se aplica automáticamente.

Eso sí, hay una regla no escrita que todos los fans conocen:👉 los boletos vuelan en cuestión de horas