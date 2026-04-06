Osmi lanza “Quiero más”: el single que confronta la obsesión por la validación digital

Osmi

En una época donde la identidad parece medirse en cifras y la validación se traduce en métricas, Osmi irrumpe con “Quiero más”, un single que no solo retrata esa dinámica, sino que la cuestiona desde dentro. Más que una crítica externa, la canción se construye como una confesión incómoda: el reconocimiento de que incluso quien señala el sistema también forma parte de él.

Este lanzamiento marca un punto de inflexión en su trayectoria. Después de explorar narrativas más emocionales en sencillos anteriores, Osmi apuesta por una pieza directa, incisiva y contemporánea, que conecta con una inquietud compartida por toda una generación: la dificultad de definirse fuera de lo que se proyecta en redes.

Antes de convertirse en canción, “Quiero más” fue una incomodidad persistente. No surgió como una decisión calculada, sino como una experiencia personal que terminó por desbordarse. En ese proceso, el artista se enfrentó a una pregunta central: ¿en qué momento el valor propio comenzó a depender de la respuesta digital?

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La incomodidad como punto de partida: escribir desde la autocrítica

Lejos de posicionarse como observador distante, Osmi construye el tema desde un lugar vulnerable. La canción nace del momento en que se reconoce midiendo su valor a través de números, reacciones y aprobación externa, una dinámica que, aunque común, rara vez se aborda con tanta frontalidad.

Esa honestidad implica un riesgo: el de exponerse no solo como crítico, sino como parte del problema. Sin embargo, es precisamente esa autocrítica la que sostiene el peso emocional de la canción. No hay juicio hacia otros, sino una confesión propia, una mirada que evita la superioridad moral para adentrarse en una experiencia compartida.

En este sentido, “Quiero más” funciona como un espejo. No busca señalar culpables, sino evidenciar un comportamiento colectivo en el que muchos se reconocen. La incomodidad, lejos de ser un obstáculo, se convierte en motor creativo: escribir desde ahí permite construir un discurso más honesto, más cercano y, sobre todo, más humano.

El resultado es una letra que no ofrece respuestas cerradas, sino preguntas abiertas. ¿Qué parte de lo que mostramos es real? ¿En qué momento dejamos de distinguir entre identidad y personaje? Estas interrogantes atraviesan la canción y la conectan con una inquietud generacional que sigue en construcción.

Energía y contradicción: el sonido como disfraz del conflicto

Uno de los elementos más interesantes de “Quiero más” es su propuesta sonora. A primera escucha, el tema se sostiene sobre una base de rock con tintes de happy punk: rápido, energético, casi liberador. Sin embargo, esa superficie contrasta con la densidad del mensaje.

Esta dualidad no es casual. Osmi apuesta por un juego de tensiones donde la forma y el contenido dialogan desde la contradicción. La música invita a moverse, a cantar, a liberar energía, mientras la letra introduce una reflexión más profunda, casi incómoda.

Este contraste responde a una lógica contemporánea: en redes sociales, muchas veces lo que se muestra es ligero, atractivo, inmediato, mientras que lo que se oculta es más complejo. La canción replica ese mecanismo, pero lo hace consciente, evidenciando la distancia entre apariencia y realidad.

En comparación con sus lanzamientos anteriores —“Carmencita”, “Déjame salir” y “Lero”—, este single marca una diferencia clara. Aquí hay una intención más directa de abordar un tema específico, de poner en palabras una inquietud colectiva sin rodeos.

Si antes predominaban las narrativas emocionales o simbólicas, en “Quiero más” aparece un discurso más frontal. Es, en palabras del propio artista, un punto de quiebre, un momento donde la música deja de insinuar para comenzar a confrontar.

Pantallas, espectáculo y sátira: la construcción visual del mensaje

La exploración de la identidad no se limita al plano sonoro. El videoclip de “Quiero más” amplifica el discurso a través de una estética camp y satírica inspirada en realities. En este universo, las emociones, los conflictos y las relaciones se convierten en espectáculo, replicando la lógica de exposición constante que domina las redes.

El propio Osmi encarna al conductor del show, una figura que aparenta control, que organiza y dirige la narrativa. Sin embargo, este personaje es también una trampa: quien parece manejar la historia está igualmente atrapado en ella.

Esta decisión refuerza uno de los ejes centrales del proyecto: nadie está completamente fuera del sistema que se cuestiona. Incluso quienes lo producen, lo consumen o lo critican forman parte de su engranaje.

La elección de la sátira como herramienta narrativa resulta clave. En lugar de un discurso directo o moralizante, el video opta por el exceso, lo grotesco y el humor. La exageración permite señalar sin imponer, generar incomodidad sin rechazo.

A través de esta estrategia, el mensaje se vuelve más accesible. El espectador entra desde la risa, pero permanece por la reflexión. Es ahí donde la propuesta encuentra su fuerza: en la capacidad de hacer pensar sin recurrir al señalamiento frontal.

Hacia un nuevo capítulo: identidad, proceso y contradicción

“Quiero más” no es un lanzamiento aislado, sino el inicio de una nueva etapa en la carrera de Osmi. El single abre la puerta a un primer álbum que, según adelanta, seguirá explorando temas como la identidad, las relaciones y las tensiones del presente.

La intención es clara: cuestionar aquello que suele darse por sentado, pero hacerlo desde un lugar personal. No se trata de construir un discurso teórico, sino de partir de experiencias propias para conectar con lo colectivo.

Este enfoque implica asumir la incomodidad como parte del proceso. El artista reconoce que el proyecto no buscará ser complaciente, sino honesto. Habrá momentos incómodos, pero necesarios, tanto para quien escucha como para quien crea.

En ese camino, la relación con las redes sociales se mantiene como una tensión constante. “Quiero más” no plantea una solución definitiva, sino un estado de conciencia. El equilibrio entre usar las plataformas y no dejarse consumir por ellas es una lucha permanente, una negociación que cambia con el tiempo.

Aceptar esa contradicción forma parte del mensaje. No se trata de rechazar el entorno digital, sino de entenderlo, de habitarlo con mayor claridad. En ese sentido, la canción no busca escapar del problema, sino nombrarlo.

Al final, “Quiero más” se instala como una pieza que dialoga con su tiempo. Una canción que no pretende cerrar el debate, sino abrirlo. Y en esa apertura, Osmi encuentra un espacio para seguir construyendo su voz: una voz que no teme señalar, pero que empieza por mirarse a sí misma.