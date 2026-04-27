Taylor Swift toma acción legal contra la IA: busca proteger su voz y rostro como marca registrada

Taylor Swift vs la IA La superestrella de pop seguirá los pasos de Matthew McConaughey en el registro como marca comercial de su imagen para evitar abusos de la Inteligencia Artificial.

La cantante estadounidense Taylor Swift se ha unido a figuras como el actor Matthew McConaughey en un nuevo movimiento legal que protege sus identidades frente al avance de la Inteligencia Artificial.

A través de su empresa, la superestrella de pop presentó varias solicitudes de registro de marca que abarcan tanto su voz como su imagen y, de esta manera, evitar el uso no autorizado de su identidad en contenidos generados con IA, principalmente ante el crecimiento de de los llamados ‘deepfakes’.

Taylor Swift registra su voz e imagen: el nuevo frente legal contra el uso indebido de la IA

El viernes 24 de abril, la compañía de Swift presentó tres solicitudes de registro de marcas ante la Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos. Dos de ellas se refieren a marcas sonoras que cubren su voz: una es “Hey, it’s Taylor Swift” y la otra es “Hey, it’s Taylor”, mientras que la tercera marca registrada es una marca visual que abarca una de las fotografías más icónicas de la cantante.

“Una fotografía de Taylor Swift sosteniendo una guitarra rosa con una correa negra y vistiendo un body iridiscente multicolor con botas plateadas. Está de pie sobre un escenario rosa frente a un micrófono multicolor con luces moradas de fondo”, imagen característica de su serie de conciertos a nivel global, The Eras Tour.

Las solicitudes fueron descubiertas por el abogado Josh Gerben, de Gerben IP y especializado en propiedad intelectual, quien señaló que esta nueva medida legal reflejan la creciente preocupación entre los artistas de la industria del entretenimiento por el peligro potencial de que la IA les robe la capacidad de controlar su voz e imagen sin su consentimiento.

¿Es posible que Taylor Swift demande a la IA por su voz e imagen?

Hasta el momento, representantes de la estrella de pop no han pronunciado comunicado alguno respecto a la noticia, sin embargo, la medida legal que el equipo de Swift ha tomado en contra del contenido indebido de la Inteligencia Artificial siguen la estrategia de McConaughey.

De acuerdo con el actor, las marcas registradas no están diseñadas para proteger la imagen, la voz o la personalidad de un individuo, no obstante, sí proporciona protecciones que brindan recursos legales adicionales, más allá de las reclamaciones tradicionales por derecho a la propia imagen, combatiendo así el contenido generado por IA que se apropia indebidamente de la identidad de alguien.

En el caso de Taylor Swift, su imagen ha sido utilizada sin permiso en diversas falsificaciones generadas por Inteligencia Artificial, desde chatbots en la IA de Meta hasta imágenes pornográficas que han circulado por internet.

Incluso, en el período previo a las elecciones presidenciales estadounidenses de 2024, Donald Trump compartió imágenes de la cantante generadas por IA que sugerían la idea errónea de que Swift lo había apoyado.

El enfoque de “registrar tu propia marca” aún no se ha puesto a prueba completamente en los tribunales con respecto a la IA, sin embargo y en teoría, un actor o artista con dichas protecciones de marca registrada podría presentar demandas de retirada contra una plataforma de IA, de forma similar a como un estudio puede hacer valer sus derechos de autor.