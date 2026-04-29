Escenario

La cadena lanzó una colaboración con la caricatura ochentera, combinando pizzas, cultura pop y estrategia de marketing para atraer a nuevas generaciones

Pizza Hut revive los 80 con He-Man y Skeletor: así es la edición especial de Masters of the Universe

Por Areli Méndez C.
Lo retro está de moda y Pizza Hut lo sabe, por lo que lanzó una edición especial de Masters of the Universe, protagonizada por He-Man y Skeletor, dos íconos que marcaron a toda una generación.

¿Qué incluye la edición especial de Pizza Hut?

La edición incluye dos combos inspirados en He-Man y Skeletor, diseñados para transformar una comida cualquiera en una experiencia temática.

Entre los elementos más destacados se encuentran:

  • Dip & Crunch + 2 Bebidas Master Of The Universe

Pizza grande con orilla Cheesy Pops. Incluye dips temáticos de Masters of the Universe y 2 refrescos. Edición especial, perfecta para compartir.

Desde $346.00

  • Dip & Crunch Master Of The Univers

Pizza grande con orilla Cheesy Pops. Incluye dips temáticos de Masters of the Universe. Edición especial, perfecta para compartir.

Desde $306.00

¿Llegará a México esta edición especial de Pizza Hut?

La pizza de Masters of the Universe ya está a la venta en las más de 300 sucursales de comida rápida distribuidas en todo el país. Así que no pierdas más tiempo y ve a disfrutarla para celebrar el Día del Niño al máximo.

Tendencias