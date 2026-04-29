Pizza Hut revive los 80 con He-Man y Skeletor: así es la edición especial de Masters of the Universe

Lo retro está de moda y Pizza Hut lo sabe, por lo que lanzó una edición especial de Masters of the Universe, protagonizada por He-Man y Skeletor, dos íconos que marcaron a toda una generación.
¿Qué incluye la edición especial de Pizza Hut?
La edición incluye dos combos inspirados en He-Man y Skeletor, diseñados para transformar una comida cualquiera en una experiencia temática.
Entre los elementos más destacados se encuentran:
- Dip & Crunch + 2 Bebidas Master Of The Universe
Pizza grande con orilla Cheesy Pops. Incluye dips temáticos de Masters of the Universe y 2 refrescos. Edición especial, perfecta para compartir.
Desde $346.00
- Dip & Crunch Master Of The Univers
Pizza grande con orilla Cheesy Pops. Incluye dips temáticos de Masters of the Universe. Edición especial, perfecta para compartir.
Desde $306.00
¿Llegará a México esta edición especial de Pizza Hut?
La pizza de Masters of the Universe ya está a la venta en las más de 300 sucursales de comida rápida distribuidas en todo el país. Así que no pierdas más tiempo y ve a disfrutarla para celebrar el Día del Niño al máximo.