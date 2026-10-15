Barbie Signature lanza muñeca de Céline Dion inspirada en Titanic: precio y dónde comprarla en México

Hay canciones que basta escuchar unos segundos para transportarse a una película, una época o un recuerdo especial. “My Heart Will Go On”, el tema principal de Titanic, es una de ellas. Ahora, ese clásico de Céline Dion tendrá una nueva forma de llegar a los fans: una muñeca de colección de Barbie Signature inspirada en uno de los momentos más recordados de la carrera de la cantante.

El lanzamiento recupera la imagen que la artista canadiense presentó durante los Premios Óscar de 1998, cuando interpretó la canción que se convirtió en un fenómeno mundial tras el éxito de la película protagonizada por Leonardo DiCaprio y Kate Winslet.

La pieza combina música, moda y nostalgia en una propuesta dirigida tanto a coleccionistas como a quienes crecieron escuchando la balada. Y sí, el detalle más reconocible está en el vestuario: aquel vestido azul marino que convirtió una presentación musical en una referencia de la cultura pop.

Así es la Barbie de Céline Dion inspirada en los Óscar de 1998

La nueva Barbie Signature de Céline Dion toma como referencia el estilismo que la cantante llevó en aquella ceremonia, con una reproducción que busca conservar la esencia de su imagen sobre el escenario.

La muñeca luce un vestido azul marino de punto, con mangas largas, cuello alto, corte sirena y una amplia cola. La prenda incorpora destellos plateados que aportan brillo al conjunto, mientras que el peinado recogido, los zapatos negros y los aretes plateados completan la apariencia.

Uno de los elementos más llamativos es el collar con un corazón, un guiño al universo de Titanic y al famoso Corazón del Mar asociado con la historia de la película. Este accesorio ayuda a conectar la figura con la interpretación musical que inspiró su diseño.

El resultado es una pieza que no se limita a reproducir un atuendo: también recupera una imagen que permanece en la memoria de quienes siguieron la trayectoria de la cantante y el impacto de la cinta.

¿Cuánto cuesta la Barbie de Céline Dion en México?

Para quienes quieran sumar esta figura a su colección, la Barbie Signature de Céline Dion tiene un precio anunciado de mil 899 pesos mexicanos.

De acuerdo con la información del lanzamiento, estará disponible en tiendas de autoservicio, establecimientos minoristas y plataformas digitales. También se contempla su venta a través de la tienda en línea de Mattel Creations.

Antes de realizar la compra, conviene revisar la disponibilidad, los posibles gastos de envío y las condiciones de entrega en cada establecimiento, pues estos detalles pueden variar según el canal de venta.

La muñeca representa una alternativa para los seguidores de la intérprete, los amantes de Titanic y quienes buscan piezas especiales relacionadas con figuras de la música internacional.

Céline Dion y el legado de una canción que sigue emocionando

El homenaje llega en un momento en el que la presencia artística de Céline Dion continúa despertando interés entre distintas generaciones. Su interpretación de “My Heart Will Go On” quedó estrechamente ligada a Titanic, una producción que convirtió la canción en uno de los temas más reconocibles de la historia del cine romántico.

Décadas después de aquella actuación en los Óscar, la cantante volvió a conmover al público con su presentación durante la ceremonia de inauguración de los Juegos Olímpicos de París 2024, una aparición que reafirmó el impacto de su voz y su lugar en la música internacional.

La nueva figura de Barbie retoma precisamente esa capacidad de trascender épocas. Para algunos será un recuerdo de los años noventa; para otros, una oportunidad de descubrir el estilo de una artista cuya trayectoria ha dejado huella en la cultura popular.

Barbie Signature amplía su colección de figuras musicales

El lanzamiento de Céline Dion se suma a la línea de homenajes con la que Barbie reconoce a personalidades que han influido en la música y el entretenimiento.

Dentro de esta colección figuran artistas como Whitney Houston, Stevie Nicks, Gloria Estefan, David Bowie y Juan Gabriel, nombres que representan distintas generaciones, géneros musicales y estilos.

La propuesta busca llevar al terreno del coleccionismo imágenes y referencias que forman parte de la historia del espectáculo. En el caso de Céline Dion, la elección de su atuendo de 1998 permite recuperar una presentación vinculada con una de las canciones cinematográficas más populares de todos los tiempos.

Así, la nueva Barbie Signature convierte un recuerdo de los Óscar en una pieza para exhibir, coleccionar o regalar. Una manera de celebrar a la cantante y de mantener vigente una imagen que, al igual que la melodía de Titanic, continúa navegando entre generaciones.

Dónde comprarla: tiendas de autoservicio, minoristas, plataformas digitales y Mattel Creations.

Precio anunciado en México: mil 899 pesos.