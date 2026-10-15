Exatlón México 2026, La Villa 360: ¿Quién gana hoy 15 de octubre?

Exatlón México Hoy se disputa La Villa 360 (Exatlón)

La batalla por la Villa 360 de Exatlón México 2026 enfrenta este jueves 15 de octubre a dos equipos que llegan con resultados recientes contrastantes.

Los Rojos intentarán conservar el privilegio de descansar en mejores condiciones, mientras que los Azules necesitan convertir su reacción en la Supervivencia en una victoria que les permita cambiar el rumbo de la semana.

¿Quién ganó La Villa 360 hoy en Exatlón México?

El Equipo Rojo es el favorito en el pronóstico para ganar la Villa 360 este jueves 15 de octubre, aunque todavía no existe un resultado confirmado de la competencia.

Su principal respaldo es el rendimiento que ha mostrado en esta prueba, en la que obtuvo la victoria el lunes 12 de octubre y encadenó su tercer triunfo consecutivo.

Una nueva victoria roja ampliaría la racha del equipo en esta competencia; un triunfo azul, en cambio, representaría una oportunidad para interrumpirla y modificar la dinámica entre ambos conjuntos.

El equipo ganador obtiene mejores condiciones para descansar y recuperarse entre competencias, mientras que el perdedor debe permanecer en las barracas metálicas.

Por los resultados disponibles, los Rojos tienen la ventaja en el pronóstico, pero la victoria azul en la Supervivencia mantiene abierta la posibilidad de una sorpresa. El nombre del equipo ganador de la Villa 360 se conocerá durante la emisión de este jueves.

Horario y dónde ver Exatlón México en vivo hoy 15 de octubre

La competencia de Exatlón México 2026 se transmite este jueves 15 de octubre a partir de las 18:30 horas, tiempo del centro de México, por Azteca Uno.

También es posible seguir la señal en vivo a través del sitio oficial de TV Azteca. Disney+ cuenta con contenido del reality.

El próximo Duelo de Eliminación está programado para el domingo 18 de octubre.