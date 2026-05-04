Xiuhtezcatl en México 2026: fecha, boletos y todo sobre su concierto en Tonal

Xiuhtezcatl llega a Tonal con nuevo concierto Foto: Cortesía

El próximo 9 de mayo, el músico, activista y autor Xiuhtezcatl presentará en vivo su más reciente material discográfico, Tonatiuh, en un show que promete ir más allá de lo musical para convertirse en una experiencia profundamente emocional y política.

El encuentro será en el espacio cultural Tonal, donde el público mexicano tendrá la oportunidad de conectar con una propuesta que mezcla hip-hop, sonidos latinos y raíces indígenas con un discurso urgente: el cuidado del planeta y la reivindicación de las culturas originarias.

Entre el activismo y la música: Él es Xiuhtezcatl

A sus 25 años, Xiuhtezcatl no es un artista convencional. Su historia comenzó mucho antes de los escenarios, cuando siendo apenas un niño alzó la voz contra la industria de los combustibles fósiles en su comunidad en Colorado.

Ese impulso lo llevó a convertirse en una figura global del activismo ambiental. A los 15 años, marcó un precedente al dirigirse a la Asamblea General de la ONU sobre el cambio climático, y poco después formó parte del histórico caso Juliana vs. Estados Unidos, donde jóvenes demandaron al gobierno por inacción climática.

Pero lejos de limitarse al discurso político, Xiuhtezcatl encontró en la música una forma más poderosa de comunicar.

Además de su carrera musical, Xiuhtezcatl ha construido una trayectoria sólida como autor y conferencista. Sus libros We Rise e Imaginary Borders se estudian en aulas alrededor del mundo, mientras que su presencia en medios como CNN, PBS o The Daily Show ha amplificado su mensaje a nivel internacional.

También ha sido reconocido por publicaciones como TIME y Rolling Stone, consolidándose como una de las voces jóvenes más influyentes de su generación.

“Tonatiuh”: identidad, lengua y resistencia

Su nuevo álbum, Tonatiuh, representa una evolución artística que conecta lo personal con lo colectivo. En este proyecto, Xiuhtezcatl fusiona inglés, español y náhuatl, creando un puente entre generaciones y culturas.

Más que un disco, es una declaración: la música como herramienta de resistencia, memoria y transformación.

En el escenario, esa mezcla se traduce en una propuesta sonora que combina hip-hop, indie y ritmos latinos, con letras que invitan a reflexionar sobre el cambio climático, la identidad y el papel de la juventud en el futuro del planeta.

Fecha, boletos y lo que debes saber

Fecha: 9 de mayo de 2026

9 de mayo de 2026 Lugar: Tonal (Av. Álvaro Obregón 160 Roma Norte, Mexico City, Mexico 06700)

(Av. Álvaro Obregón 160 Roma Norte, Mexico City, Mexico 06700) Boletos: Disponibles a través de la plataforma Passline

El show forma parte de una gira que busca fortalecer el vínculo entre el artista y el público latinoamericano, particularmente en México, donde Xiuhtezcatl mantiene una conexión profunda con sus raíces en Xochimilco.

Lo que ocurrirá el 9 de mayo no es solo un concierto. Es un punto de encuentro entre arte, conciencia y comunidad.

Xiuhtezcatl no busca únicamente entretener: busca provocar, cuestionar y movilizar.

Y en un contexto donde la crisis climática y la identidad cultural son temas cada vez más urgentes, su propuesta cobra una relevancia especial.