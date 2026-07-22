Disney+ anuncia documental sobre Julie Andrews: ¿Cuándo estrena y qué se sabe de la producción?

Documental de Julie Andrews en Disney+ La legendaria actriz detrás de la magia de Mary Poppins y la Reina de Genovia, Julie Andrews, tendrá un documental producido por Sony Pictures Television.

En una industria altamente habitada por grandes estrellas que inmortalizan su marca alrededor del mundo gracias a su talento en la actuación, sólo un pequeño sector de nombres han logrado expandir su reputación a otras áreas del arte escénico de la manera que Julie Andrews lo ha hecho, la leyenda viva del teatro musical, cine clásico y cultura popular moderna.

Debido al impacto que la actriz británica ha tenido en la historia del séptimo arte, la plataforma de streaming Disney+ anunció que un documental de Andrews está en desarrollo, el cual pretende seguir la trayectoria, vida, obstáculos y superación que la famosa Mary Poppins ha afrontado con gracia indestructible.

Documental de la vida de Julie Andrews en Disney+: ¿quién lo dirigirá y qué aspectos de la actriz explorará?

Producido por This Machine, que pertenece a Sony Pictures Television, el documental de la carismática y talentosa Julie Andrews contará con la dirección de RJ Cutler, quien ha estado detrás de documentales de figuras de la música como Elton John y Billie Eilish, y la producción ejecutiva de Mark Blatty.

“Julie Andrews no es simplemente una artista querida. Es un referente cultural”, declaró RJ Cutler, quien destacó a la actriz británica como una de las estrellas que ha influido en diversas generaciones que conectan con su alegría, resiliencia y gracia, a pesar de desconocer los desafíos a los que Andrews se ha enfrentado a lo largo de su vida y trayectoria profesional.

Courage, resilience, grace. The definitive documentary on the legendary Julie Andrews is coming to Disney+ in 2027. pic.twitter.com/tnjufpGCQt — Disney+ (@DisneyPlus) July 22, 2026

El adelanto del proyecto describe al documental como el “retrato definitivo” de Julie Andrews, ofreciendo una “mirada íntima y reveladora a la extraordinaria trayectoria” de la inolvidable Clarisse Renaldi (Diario de la Princesa), desde sus inicios en el vodevil británico hasta su meteórico ascenso como superestrella mundial.

“Marcada por la resiliencia, el desamor, la reinvención y una gracia inquebrantable, su historia trasciende los focos”, detalla la descripción, a lo que su director agrega: “Nos mostró su ser en su totalidad, sin artificios, sin pretensiones. Y lo que descubrimos fue a alguien aún más extraordinario que el ícono”.

¿Quién es Julie Andrews? Trayectoria y vida del ícono del cine músical

Andrews nació el 1° de octubre de 1935 en Inglaterra bajo el nombre Julia Elizabeth Wells. Desde su infancia, Andrews comenzó a cantar y actuar de manera profesional, un talento que la ayudó a sostener a su familia durante la adolescencia.

Después de triunfar en obras teatrales como My Fair Lady y Camelot, Juliea Andrews dio su salto definitivo al cine, donde conquistó al mundo entero por su papel en Mary Poppins de 1964 y, al año siguiente, se consolidó como un símbolo del cine musical al interpretar a María von Trapp en Sonrisas y Lágrimas.

No obstante, Andrews enfrentó la pérdida de su voz en 1997 debido a una cirugía fallida en sus cuerdas vocales; esta intervención arruinó de forma permanente su icónica voz de soprano de cuatro octavas, lo cual la hundió en una profunda depresión al sentir que había “perdido su identidad”.

El camino resiliente de Andrews tomó mayor fuerza en el año 2000, cuando comenzó a escribir libros de literatura infantil junto a su hija, así como dio a su voz otra función para seguir trascendiendo en el cine: interpretación vocal actoral, cuyos papeles más famosos han sido la reina de Muy Muy Lejano en Shrek y Lady Whistledown en Bridgerton.

¿Cuándo se estrenará el documental de Julie Andrews en Disney+?

Hasta el momento, no existe una fecha específica de estreno, sin embargo, Disney adelantó que el documental llegará a la plataforma de streaming para diciembre de 2027.

El título oficial del proyecto también será anunciado más adelante, sin embargo, RJ Cutler —director del documental— adelantó:

"Sentarme con Julie, adentrarme en su mundo interior, observarla reflexionar sobre una vida que ha marcado tantas otras, fue una experiencia que atesoraré para siempre".