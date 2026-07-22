¡Harry Potter y la piedra filosofal regresan al cine! Warner Bros. confirma reestreno por 25 aniversario

Harry Potter y la piedra filosofal Reestreno por 25 aniversario. (HBO Max)

Harry Potter y la piedra filosofal, la primera entrega de la icónica saga fantásticas, cumple 25 años. Para celebrar, volverá a salir en el cine. Descubre cómo puedes adquirir tus boletos.

¿Cuándo volverá a salir Harry Potter y la piedra filosofal en los cines?

El libro homónimo de J.K. Rowling que fue publicado hace casi 30 años e influyó en lo hábitos de lectura de miles de infancias fue adaptado al cine en 2001. La película protagonizada por Daniel Radcliffe, Emma Stone y Rupert Grint se volvió un éxito en taquilla que permitió consolidar una franquicia multimillonaria que se ha expandido a parques temáticos, mercancía y otros medios artísticos.

Warner Bros. España anunció a través de sus redes el reestreno de la película que empezó todo para conmemorar su estreno.

No se han anunciado las fechas exactas para las funciones pero, dado a que se estrenó el 16 de noviembre, podemos esperar que sea alrededor de esas fechas que podamos volver a vivir el mágico mundo de Hogwarts en la pantalla grande. Las entradas saldrán a la venta el próximo 31 de julio. Warner Bros. pide que todos los fanáticos interesados estén atentos a sus redes sociales para más información.

El reestreno también ocurre en vísperas de la nueva serie que saldrá en HBO Max en diciembre de este año, en la cual veremos a un nuevo elenco de hechiceros reinterpretar los papeles icónicos.