Muere Totó la Momposina a los 85 años: la cantora mayor de la cumbia colombiana

Muere Toto la Momposina a los 85 años Especial

La música latinoamericana pierde a una de sus voces más poderosas y auténticas. Este 19 de mayo de 2026 se confirmó la muerte de Totó la Momposina, ícono del folclor colombiano y figura clave en la difusión de la cumbia a nivel internacional.

Tenía 85 años. Su partida no solo deja un vacío en Colombia, sino en toda América Latina, donde su voz se convirtió en símbolo de identidad, resistencia cultural y tradición viva.

¿De qué murió Toto la Momposina?

De acuerdo que la información oficial, Totó la Momposina falleció tranquila en su casa de la Ciudad de México debido a un infarto al miocardio debido a su condición de salud deteriorada naturalmente por el paso de los años.

Sus familiares y el público en general, le darán el último adiós en en el salón Elíptico del Congreso de la República, en su país natal

¿Quién fue Toto la Momposina?

Nacida en la región de Mompox, en el Caribe colombiano, Sonia María Bazanta Vides no solo interpretó música: la defendió, la preservó y la llevó a escenarios donde antes no existía representación de las tradiciones afrocolombianas.

Su carrera fue un puente entre generaciones. Desde cantos heredados por sus ancestros hasta presentaciones en escenarios internacionales, su trabajo ayudó a posicionar la cumbia como uno de los géneros más representativos de América Latina.

Más que artista, fue guardiana de la memoria.

A lo largo de su trayectoria, Totó la Momposina logró lo que pocos artistas del folclor han conseguido que fue llevar su música a escenarios globales sin perder su esencia.

Totó la Momposina y Gabriel García Márquez Especial

Su estilo, profundamente arraigado en la tradición oral, integraba tambores, gaitas y ritmos ancestrales que conectaban directamente con la identidad del Caribe colombiano.

Durante décadas, su trabajo inspiró a músicos, investigadores y nuevas generaciones de artistas que encontraron en su voz una referencia.

“Totó fue una mujer que con su voz y entrega extraordinaria, llevó la cultura y la memoria del pueblo colombiano a los rincones del mundo”, expresaron sus hijos en un mensaje de despedida a través de redes sociales.

Totó no solo cantaba: narraba historias de su pueblo, de sus raíces, de su gente. Su figura trascendió la música para convertirse en un símbolo cultural.