Panteón Rococó gratis en Neza: fecha, horario y lugar del concierto Panteón Rococó estará celebrando sus 30 años de trayectoria musical con un concierto gratuito en Nezahualcóyotl (CUARTOSCURO.COM)

Panteón Rococó estará celebrando sus 30 años de trayectoria musical con un concierto gratuito en Nezahualcóyotl; conoce todos los detalles sobre este evento.

A través de la iniciativa de la Secretaría de Cultura del Gobierno de México, el Circuito Nacional de Festivales por la Paz traerá al Estado de México a Panteón Rococó, quienes se encuentran en medio de su gira “30 aniversario. Generación del 95”.

¿Dónde se presentará Panteón Rococó gratis en Nezahualcóyotl?

Panteón Rococó ofrecerá un concierto completamente gratuito en el Deportivo Ciudad Jardín de Nezahualcóyotl, ubicado a un costado de Plaza Ciudad Jardín, en el Estado de México.

El concierto gratuito de Panteón Rococó en Neza forma parte del Festival Ecos de Oriente Edomex, en el cual la banda estará celebrando sus 30 años de trayectoria musical.

Por lo que se espera que Panteón Rococó toque sus más grandes éxitos, los cuales incluyen “La carencia”, “La dosis perfecta”, “La rubia y el demonio”, “Cúrame” y “Toloache pa’ mi negra”.

Concierto gratuito de Panteón Rococó en Neza: ¿Cuándo y a qué hora es?

El concierto de Panteón Rococó en Neza se llevará a cabo este próximo sábado 30 de mayo de 2026 a las 20:30 h en el Deportivo Ciudad Jardín de Nezahualcóyotl y será completamente gratuito.

Por lo que la entrada al recinto será conforme los asistentes vayan llegando al deportivo; es así que, si deseas alcanzar un buen lugar, deberás llegar con tiempo.

¿Qué es el Circuito Nacional de Festivales por la Paz?

El Circuito Nacional de Festivales por la Paz, el cual traerá a Panteón Rococó a Neza, es una iniciativa de la Secretaría de Cultura del Gobierno de México, la cual tiene como objetivo acercar actividades culturales a las juventudes de manera gratuita.

De acuerdo con la secretaria de Cultura del Gobierno de México, Claudia Curiel de Icaza, la presentación de Panteón Rococó en el municipio de Nezahualcóyotl fortalecerá la recuperación del espacio público como lugar de encuentro, participación y convivencia para las juventudes.

“En Nezahualcóyotl, la música se convierte en una herramienta para reunir a distintas generaciones, reconocer la fuerza cultural de los territorios y construir comunidad desde el disfrute colectivo”, señaló Claudia Curiel de Icaza.