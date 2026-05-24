Hoy no me puedo levantar 2026: precios, fechas confirmadas y elenco original del musical

Después de 20 años regresa la obra musical "Hoy no me puedo levantar" Especial

El musical que marcó a toda una generación en México “Hoy no me puedo levantar” está de regreso, y lo hace con un elemento que eleva la expectativa al máximo: el reencuentro con su elenco original.

Más que un simple revival, este regreso se siente como una celebración colectiva. Una oportunidad para reencontrarse con una historia que mezcla amor, música, sueños y los claroscuros de una época que sigue resonando en el presente.

El anuncio despertó la nostalgia entre los fans de este musical y reafirmó su atemporalidad gracias a una historia que ha logrado conectar con miles de personas.

Desde su estreno, “Hoy no me puedo levantar” se consolidó como uno de los musicales más exitosos en habla hispana. Inspirado en los éxitos del grupo Mecano, el montaje logró construir una narrativa emocional que hoy conecta con quienes vivieron esa época y también con nuevas audiencias.

El regreso con el elenco original no es casualidad. Ya que Ocesa Teatro y Nacho Cano buscan recuperar la esencia que convirtió a esta obra en un fenómeno cultural.

La obra regresará a los escenarios bajo la producción de Alex Gou, quien dio a conocer la noticia a través de sus redes sociales.

¿De qué trata el musical Hoy no me puedo levantar?

Para quienes aun no han tenido la oportunidad de ver Hoy no me puedo levantar, la historia está centrada en un grupo de jóvenes que buscan abrirse camino entre la música, el amor y los excesos, sigue siendo profundamente actual. Porque, al final, habla de algo universal: el deseo de encontrar un lugar en el mundo.

¿Cuándo inicia Hoy no me puedo levantar 2026?

El musical ya tiene fechas confirmadas para su nueva temporada en México y será en estas fechas cuando los fans puedan disdrutar de esta obra:

25 de julio (estreno)

1 de agosto

2 de agosto

8 de agosto

29 de agosto

30 de agosto

5 de septiembre

6 de septiembre

7 de septiembre

¿Dónde comprar boletos para Hoy no me puedo levantar?

Los boletos para el musical Hoy no me puedo levantar se podrán adquirir a través de la página oficial de Tikcetmaster. Además, cabe destacar que a preventa de boletos inició este domingo, mientras que la venta general se realizará del 25 al 28 de mayo.

¿Cuánto cuestan los boletos?

Los precios varían dependiendo de la zona y la experiencia dentro del teatro. Sin embargo, de acuerdo con Ticketmaster, los precios van de 1,860 a 4,216 pesos, con un límite de hasta 8 boletos por persona.

¿Quiénes integran el elenco original de Hoy no me puedo levantar?

¡Justo en la nostalgia! Después de 20 años los fan podrán ver a este elenco en acción y reavivar el éxito que catapultó sus carreras:

Fernanda Castillo

Alan Estrada

Luis Gerardo Méndez

Jannette Chao

Rogelio Suárez

José Daniel Figueroa

Valeria Vera

Gerardo González

Erika Tahís

¿En dónde será el musical Hoy no me puedo levantar?

Para todos aqueloos que no se quieran perder de este revival, podrán ver las funciones en el Centro Cultural Teatro 1, ubicado en Av. Cuauhtémoc 19, Roma Norte, Cuauhtémoc, 06700 Ciudad de México, CDMX.