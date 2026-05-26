Marco Antonio Solís conquista el Estadio GNP con un concierto histórico ante 65 mil personas

Concierto de Marco Antonio Solis en el Estadio GNP Foto: Moisés Sosa

La música de Marco Antonio Solís volvió a demostrar su fuerza en México. El cantante michoacano reunió a cerca de 65 mil personas en el Estadio GNP Seguros de la Ciudad de México, donde ofreció un concierto cargado de emociones, nostalgia y agradecimiento que terminó por consolidarse como una de las noches más memorables para sus seguidores.

Desde horas antes del inicio del espectáculo, los alrededores del recinto comenzaron a llenarse de familias, parejas y grupos de amigos que llegaron para escuchar en vivo algunos de los temas más emblemáticos del intérprete de Si No Te Hubieras Ido, Más Que Tu Amigo y Tu Cárcel.

Un sold out que confirma el peso de “El Buki” en la música latina

El concierto logró sold out, una muestra del enorme arrastre que mantiene el cantante después de décadas de trayectoria.

Previo al espectáculo, Marco Antonio Solís compartió un mensaje de agradecimiento donde expresó sentirse “lleno de gratitud” por el cariño del público mexicano y por el lleno total en uno de los recintos más importantes del país.

La respuesta del público terminó confirmando que las canciones de “El Buki” siguen atravesando generaciones y conectando emocionalmente con miles de personas.

La presentación estuvo marcada por un recorrido de clásicos que hicieron cantar al estadio completo.

Con miles de voces coreando cada canción y un estadio completamente iluminado por celulares, el concierto terminó convirtiéndose en una celebración colectiva de recuerdos, emociones y música.

Canciones como Dónde Estará Mi Primavera, Mi Eterno Amor Secreto, O Me Voy o Te Vas y Invéntame provocaron algunos de los momentos más emotivos de la noche, mientras que otros temas transformaron el recinto en una enorme pista de baile.

El concierto mezcló romanticismo, nostalgia y energía, elementos que han convertido a Marco Antonio Solís en una de las figuras más importantes de la música regional y balada latina.

Uno de los momentos que más llamó la atención fue la aparición de su hija, quien abrió parte del espectáculo y recibió una cálida respuesta de los asistentes.

Concierto de Marco Antonio Solis en el Estadio GNP Foto: Moisés Sosa

La participación familiar añadió un tono más íntimo y emocional a la velada, reforzando la cercanía que el cantante suele mantener con su público.

Además del repertorio, la producción visual y el ambiente general fueron parte fundamental del éxito del concierto.

Pantallas gigantes, iluminación y una ejecución musical impecable acompañaron una presentación donde el cantante mantuvo constante comunicación con los asistentes.

A lo largo de la noche, el artista dedicó varios mensajes de cariño y agradecimiento al público mexicano, destacando la importancia que tiene la Ciudad de México en su carrera.