“El Pasajero del Diablo”: la leyenda que llegó al cine para convertir tu idea de un viaje en carretera en una pesadilla

“El Pasajero del Diablo”, la nueva cinta que habla sobre la leyenda de un conductor que, durante un viaje nocturno, decide recoger a un hombre extraño que se encontraba solo al borde del camino. Lo que parecía un gesto normal termina convirtiéndose en una experiencia aterradora.

El misterioso accidente que cambia por completo el viaje

La historia comienza con una pareja que decide abandonar su vida en un barrio de Brooklyn para dejarse llevar por la carretera en su nueva casa rodante y entregarse a la aventura de ser completamente nomadas.

Con apenas pocas semanas tras el volante, los jóvenes avistaron un choque, por lo que, ignorantes de las reglas no escritas del camino, decidieron detenerse y bajarse para ayudar.

A partir de ese momento, sus trayectos estarían marcados por tres garras, las cuales anunciaban que su muerte a manos de un espíritu maligno estaría cerca.

El suspenso y la trama que ofrece esta cinta te mantendrán al filo de la butaca con la incertidumbre de si lograrán sobrevivir una noche más en carretera.

El terror de las leyendas vuelve a conquistar internet

El regreso del Pasajero del Diablo demuestra que las leyendas clásicas siguen encontrando espacio en la cartelera, especialmente cuando mezclan misterio, suspenso y miedo psicológico.

La cinta estuvo a manos de T.W. Burguess y Zachary Donohue en el guion, y contó las actuaciones de Jacob Scipio y Lou Llobell protagonizándola, mientras que Melissa Leo da vida a “Diana”, una amiga de la pareja.

No pierdas la oportunidad de ver “El Pasajero del Diablo” en tu sala de cines más cercana; solo recuerda que, si manejas de noche, no debes detenerte.