Montserrat Larqué explora su mirada íntima sobre la migración en “Allá, cartas al corazón”

Stills de "Allá" de Montserrat Larqué Foto: Cortesía

Un regreso, una ausencia y una pregunta que incomoda son los pilares que confirman la cinta Allá, cartas al corazón, cuya historia parte del momento en que alguien vuelve a un lugar que creía haber dejado atrás y descubre que, en realidad, nunca terminó de irse .La película propone una mirada íntima sobre lo que significa pertenecer, recordar y, sobre todo, decidir si uno está listo para quedarse.

Dirigida por Montserrat Larqué y protagonizada por Pablo Astiazarán, la cinta construye un relato profundamente humano sobre la migración, la identidad y ese dilema silencioso que atraviesa a millones de personas: irse o quedarse.

La historia sigue a Óscar, un hombre que regresa a su pueblo natal en México tras años fuera y se encuentra con un lugar que parece detenido en el tiempo, sin internet, sin teléfono y habitado casi exclusivamente por mujeres.

Lejos de contar la clásica historia del migrante que se va, la película invierte la mirada.

“Quería narrar un regreso… cuál sería el valor de volver”, explica Montserrat Larqué, en entrevista para Crónica, quien buscó explorar una perspectiva distinta sobre la migración. En lugar de glorificar la partida, la directora se centra en lo que ocurre cuando alguien vuelve a un lugar que ya no es el mismo… o quizá sí.

El personaje de Óscar no solo enfrenta un espacio físico distinto, sino una transformación interna. Como señala la propia directora:“Encuentra una parte que había olvidado… pienso que eso le pasa muchísimo a la gente que se va”.

Póster de "Allá" de Montserrat Larqué Foto: Cortesía

Uno de los elementos más potentes de la película es su escenario: un pueblo sin conexión digital.

Lejos de ser una exageración narrativa, Larqué confirma que estos lugares siguen existiendo:“Me di cuenta que no había teléfono ni internet… y que siguen existiendo muchas poblaciones así en México y Latinoamérica”.

Este aislamiento no solo construye atmósfera, también redefine la manera en que los personajes se vinculan. Las cartas —y el cartero— se convierten en el eje emocional del relato.

“La distancia aumenta el deseo… el no tener comunicación inmediata genera relaciones donde el anhelo crece”, afirma la directora.

Stills de "Allá" de Montserrat Larqué Foto: Cortesía

El poder emocional de las cartas

En Allá, las cartas no son solo un recurso narrativo, sino un símbolo de conexión profunda.

Óscar comienza a escribir cartas para otros habitantes del pueblo, convirtiéndose en un puente emocional. Para Pablo Astiazarán, este proceso fue clave en la construcción del personaje:

“Historias que no son mías las hago mías… es un trabajo absolutamente colaborativo”.

Este ejercicio transforma al protagonista, especialmente cuando descubre una faceta desconocida de su padre:“Se da cuenta del grado humano que tenía su papá… eso es lo que empieza a transformarlo”.

Stills de "Allá" de Montserrat Larqué Foto: Cortesía

La película apuesta por un ritmo pausado, donde los silencios tienen un peso narrativo fundamental.

“Un silencio cargado cuenta mucho… significa que alguien está pensando y sintiendo”, explica Astiazarán, quien destaca que ese tipo de cine permite al espectador involucrarse emocionalmente.

Este enfoque se aleja del cine comercial acelerado y apuesta por una experiencia más contemplativa e introspectiva.

Aunque profundamente mexicana, la película ha logrado conectar con públicos internacionales.

Larqué recuerda con sorpresa cómo adolescentes latinos en Estados Unidos reaccionaron emocionalmente:“Lloraron muchísimo todos los adolescentes viéndola”.

Incluso espectadores sin vínculo con la migración encontraron conexión:“Se emocionaban con la historia de amor”.

Esto confirma que, más allá del contexto, la película toca temas universales: identidad, amor, raíces y pertenencia.

Stills de "Allá" de Montserrat Larqué Foto: Cortesía

Migración, raíces y el dilema de quedarse

En un país marcado por la migración, la película plantea una pregunta incómoda pero necesaria: ¿vale la pena volver?

Para la directora, la intención es clara:“Voltear a ver a México de otra manera… como un lugar lleno de posibilidades”.

Mientras que Astiazarán lo resume desde lo emocional:“El tenerte que ir es muy duro, el tener que regresar es muy duro… tiene que ver con el alma”.

Stills de "Allá" de Montserrat Larqué Foto: Cortesía

La película ha tenido un recorrido destacado en festivales nacionales e internacionales, incluyendo el Festival Internacional de Cine en Guadalajara y el Chicago Latino Film Festival.

Además, fue galardonada como Mejor Ópera Prima en los Premios Diosa de Plata 2024.

Más allá de su narrativa, Allá se presenta como una experiencia emocional que invita a detenerse, sentir y reflexionar.

“Se van a divertir, se van a emocionar, se van a reflejar”, aseguran sus creadores.