León XIV pide “desarmar” la Inteligencia Artificial en su primera encíclica

Papa León XIV advierte sobre la IA Pidió un "despertar de conciencias" frente a su avance y alertó sobre sus posibles consecuencias. (EFE)

El papa León XIV considera a la inteligencia artificial como la revolución más importante y peligrosa a la que se enfrenta la humanidad; al punto que ha dedicado su primera encíclica íntegramente a esta herramienta de la que sus propios creadores han reconocido el peligro potencial que supone.

Durante la presentación de su primera encíclica “Magnífica Humanitas” de este lunes 25 de mayo, el pontífice León XIV se pronunció con respecto a la revolución de la IA y cómo ésta impacta en la dignidad humana. Durante el discurso, enfatizó en la necesidad que existe de que la inteligencia artificial sea “desarmada de las lógicas que la transforman en dominio, exclusión y muerte”.

Convirtiéndose en el primer papa que ha presentado una encíclica a través de un evento público, afirmó que el uso de la palabra desarmar” tiene como objetivo exhortar a un “despertar de conciencias” en un momento que considera de “gravedad” en nuestra historia como humanidad.

El obispo de Roma, expresó su preocupación alrededor de cómo la Inteligencia Artificial ha cambiado “el modo en el que se están llevando a cabo los conflictos”. Desde su perspectiva, declaró que “las decisiones sobre tecnología nunca deben estar desvinculadas de la conciencia y la responsabilidad” .

¿En qué consiste una encíclica y cuál es su importancia?

De origen y según la RAE, la encíclica es una “carta solemne que dirige el sumo pontífice a todos los obispos y fieles del orbe católico”. Su objetivo principal es ser una guía para abordar desde la fe católica temas relevantes para la sociedad.

Sin embargo, las encíclicas históricamente han sido un punto de referencia para reconocer cuales son las problemáticas con mayor relevancia para la humanidad. Dentro de estos documentos se han abordado temas de coyuntura mundial como la guerra, el calentamiento global, las crisis alimentarias y la tecnología.

¿Cuáles son los riesgos de la IA de los que habló León XIV?

La Inteligencia Artificial ha permeado la cotidianidad de los internautas, develando posibles riesgos durante su uso, principalmente en temas relacionados al sesgo que pueda producirse por los usuarios, quienes alimentan a este tipo de tecnología.

Otras amenazas radican en la vulnerabilidad de los datos personales de los usuarios, así como el riesgo a ciberataques. De igual forma, la conversación también se ha centrado en lo perjudicial que ha resultado para el medio ambiente, dejando una huella de carbono sin precedentes y usando millones de litros de agua.