Gobierno de Puebla y José Ramón Fernández buscan dejar legado del Mundial 2026

El Gobierno del Estado de Puebla y el periodista deportivo José Ramón Fernández destacaron la importancia de aprovechar la Copa Mundial de Futbol 2026 para dejar un legado social, deportivo y cultural que beneficie a las futuras generaciones de mexicanos.

Durante un encuentro realizado en Puebla, el gobernador Alejandro Armenta Mier acompañó a José Ramón Fernández en la presentación de su libro “El balón rueda tres veces en México: 1970, 1986 y 2026”, una obra que repasa los tres mundiales organizados por el país y reflexiona sobre el impacto que estos eventos han tenido en la historia nacional.

En el evento, ambas partes coincidieron en que el Mundial 2026 representa una oportunidad para impulsar el deporte, fortalecer la identidad nacional y generar proyectos que trasciendan más allá de los partidos de futbol. El objetivo, señalaron, es que la justa deportiva deje beneficios permanentes para la población.

José Ramón Fernández compartió algunas de sus experiencias como periodista deportivo y recordó momentos emblemáticos de los mundiales de 1970 y 1986, celebrados en territorio mexicano. Asimismo, habló sobre las expectativas que existen en torno a la edición de 2026, la cual será organizada conjuntamente por México, Estados Unidos y Canadá.

Por su parte, el gobernador Alejandro Armenta destacó que Puebla busca convertirse en un referente deportivo y turístico aprovechando la atención internacional que genera el Mundial. El mandatario ha impulsado diversas actividades relacionadas con el futbol y el deporte como herramientas para promover la inclusión social y el desarrollo de los jóvenes.

Como parte de esta estrategia, el gobierno estatal ha desarrollado eventos como el Summit 2026 “El grito que nos une”, que reunió a figuras históricas del futbol, comentaristas, creadores de contenido y especialistas relacionados con la Copa del Mundo. Las autoridades señalaron que estas iniciativas buscan inspirar a las nuevas generaciones y fomentar la práctica deportiva.

Además, Puebla ha puesto en marcha diversos proyectos para sumarse al ambiente mundialista, entre ellos rutas turísticas, actividades deportivas en los municipios y la instalación de monumentos temáticos que promueven la identidad poblana ante visitantes nacionales e internacionales.

Durante el encuentro también se resaltó la importancia de que el Mundial deje beneficios duraderos en infraestructura, promoción turística y oportunidades para la juventud. Tanto el gobierno estatal como José Ramón Fernández coincidieron en que el futbol puede convertirse en una herramienta para fortalecer valores como el trabajo en equipo, la disciplina y el esfuerzo.

Las autoridades poblanas han señalado que el deporte forma parte de una política pública orientada a generar bienestar social. En ese sentido, la realización de actividades relacionadas con el Mundial 2026 busca involucrar a la ciudadanía y extender el entusiasmo futbolístico a los 217 municipios de la entidad.

Puebla busca consolidar un legado que vaya más allá de la celebración deportiva y que contribuya al desarrollo de nuevas oportunidades para las futuras generaciones, aprovechando la proyección internacional que representa la Copa Mundial de Futbol 2026.