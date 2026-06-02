Videojuegos retro de Toy Story regresan en versiones remasterizadas: ¿Cuánto costarán y cuándo estarán disponibles en México?

Regresan videojuegos clásicos de Toy Story. La nueva recopilación permitirá a los jugadores revivir las aventuras de Woody, Buzz y sus amigos a través de siete videojuegos que marcaron a toda una generación de fans. (official Atari website)

La desarrolladora de videojuegos Digital Eclipse ha hecho el anuncio oficial junto con Atari sobre el lanzamiento de Toy Story: Retro Roundup y Toy Story 3 Complete Edition para el próximo 15 de octubre de 2026.

Join Woody, Buzz Lightyear, and more iconic characters in Toy Story: Retro Roundup! and Toy Story 3 Complete Edition. Now bundled together in digital and physical release.https://t.co/y61eCGahlJ pic.twitter.com/iO4FrDUhUS — Digital Eclipse (@DigitalEclipse) June 2, 2026

Se trata de una compilación de 6 videojuegos que incluye las versiones reeditadas de clásicos como Toy Story (1995), Toy Story 2: Buzz Lightyear to the Rescue! (1999), Toy Story 2 (1999), Buzz Lightyear of Star Command (2000), Toy Story Racer (2001) y A Bug’s Life (1998). De igual forma, incluirá la versión completa del videojuego de la película Toy Story 3 (2010).

Mejoras en la clásica saga de videojuegos Toy Story

La compilación de Toy Story: Retro Roundup incorporará nuevas actualizaciones para favorecer la experiencia de juego. Entre las más destacables, contará con la función de repetición instantánea para superar secciones complicadas, guardado y carga en cualquier momento, trucos desbloqueables, un modo práctica con guías de aprendizaje, tutoriales modernizados para facilitar el acceso, mejores gráficos con la opción de alternar al estilo clásico original y contenido adicional como entrevistas, material de archivo y música inspirada en la saga.

En el caso de la versión completa de Toy Story 3, se incluirá un modo historia que recorre escenarios emblemáticos como la habitación de Andy y la guardería Sunnyside, cambio dinámico entre personajes con habilidades únicas, modo multijugador local, el popular mundo abierto Toy Box Mode con opciones de exploración, misiones y personalización, una jugabilidad accesible tanto para nuevos jugadores como para seguidores de la saga, y mejoras visuales que permiten alcanzar resolución hasta 4K y 60 cuadros por segundo.

Consolas compatibles y precios

Las reediciones físicas ya se encuentran disponibles en preventa en el sitio oficial de Atari y estarán disponibles para Nintendo Switch y Nintendo Switch 2, así como para Playstation 4 y 5.

La versión física tiene un costo aproximado de 700 pesos mexicanos, mientras que en plataformas digitales se encontrarán disponibles hasta el 15 de octubre en un aproximado de 500 pesos mexicanos.