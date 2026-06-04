Live, 4 Non Blondes y Soul Asylum; sede y fecha del concierto

Live Live tendrá un único show en la CDMX y la venta de boletos inicia en breve. (Music Vibe)

La banda de York, Pensilvania, +LIVE+ regresa a México este 19 de septiembre en una noche imperdible para una celebración de más de tres décadas de carrera junto a 4 Non Blondes y Soul Asylum como invitados especiales.

Marca tu calendario, y prepárate este 19 de septiembre en el Velódromo Olímpico de Ciudad de México. Un encuentro con bandas que marcaron una generación y que pocos imaginaban volver a ver compartiendo escenario en México.

Live, 4 Non Blondes y Soul Asylum, un concierto único en CDMX

Con más de 23 millones de álbumes vendidos a nivel mundial, la agrupación dará un repaso a su discografía, en la que encontramos Throwing Copper y Secret Samadhi, producciones que alcanzaron los primeros lugares de éxitos.

Comandados por Ed Kowalczyk, dueño de una de las voces más distintivas del rock alternativo de los 90, lideraron las listas de popularidad durante diez semanas consecutivas, obteniendo récords en Billboard y críticas positivas de la Rolling Stone, revive himnos generacionales “Lightning Crashes”, “I Alone”, “All Over You”, “Larkini’s Juice” y más.

“¡No podemos esperar a verlos a todos y cantar con ustedes! El espectáculo que hemos preparado es tan especial y estamos contando las horas hasta que podamos compartirlo con ustedes!”, compartió con entusiasmo el líder de la banda, Ed Kowalczyk.

Una triada grunge/hard-rock que ayudó a definir los sonidos de los años 90, cuando las poderosas baladas rock conquistaron las estaciones de radio con letras existenciales, introspectivas y espirituales.

¿Cuándo comenzará la venta de Live, 4 Non Blondes y Soul Asylum en CDMX?

Como un golpe de tren, Soul Asylum también se une a la celebración, aprovechando para presentar su más reciente producción Slowly But Shirley, con los sencillos “Freak Accident” y “High Road”, sin dejar de lado “Runaway Train”, “Misery”, “Somebody To Shove” y “Black Gold” de su repertorio.

4 Non Blondes también será parte de esta nostálgica noche, Linda Perry y compañía vuelven para ofrecer los poemas contenidos en “What’s Up?”, “Spaceman”, “I’m The One” y “Dear Mr. President”.

Venta general: Viernes 5 de junio, 11:00 am

En taquillas de Forum Buenavista y por Funticket.

Para quienes estuvieron ahí, será un reencuentro. Para quienes no, una oportunidad que parecía haber llegado demasiado tarde. +LIVE+, Soul Asylum y 4 Non Blondes compartirán escenario en una de las reuniones más especiales del rock alternativo de los 90 que ha llegado a México en los últimos años. Presentado por MusicVibe.