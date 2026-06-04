Metronomy: ¿En dónde será el afterparty tras su concierto en el Teatro Metropólitan

Metronomy Metronomy tendrá un show exclusivo sólo para 700 fans en la CDMX. (Especial)

Después de su presentación en la Ciudad de México, la banda Metronomy no se despide en el escenario, se va directo a la pista, ya que tendrán un afterparty para los más fans de la banda.

¿Dónde será el afterparty de Metronomy en CDMX?

De esta forma, la noche del 5 de junio a las 22:00 hrs, inmediatamente después de su concierto, se trasladarán a Faunna Rooftop (Av. Juárez 104, Colonia Centro, Centro, Cuauhtémoc, 06040 Cuauhtémoc, CDMX).

Este espacio cuenta con vista abierta a la Ciudad de México donde la cabina se orienta hacia el skyline, por lo que será una noche inolvidable en el lugar.

Un afterparty oficial que promete convertirse en uno de los momentos más especiales de su visita al país. Con un DJ Set de Anna Prior y Olugbenga, el formato cambia por completo: sin distancia, sin escenario, sin filtros.

Aquí no los ves de lejos, los tienes a unos metros, compartiendo la misma pista. No es un concierto, es irte de fiesta con Metronomy.

¿Qué precio tiene el afterparty de Metronomy en la CDMX?

Con capacidad limitada a 700 personas, esta será la última oportunidad de vivir a la banda en México, en un entorno íntimo, cercano y completamente distinto a cualquier show.

Como parte de la experiencia, se realizará una rifa exclusiva en las redes de @enterlivemx de 15 pósters autografiados y 15 fotografías, disponibles únicamente para los primeros 300 compradores. Boletos:

General Fase 1: $650.

General Fase 2: $750.

General Fase 3: $850.

VIP Dancefloor (frente al DJ): $1,600.

La venta de boletos a través de enterlive.mx. Enter Enter es una plataforma (boletera y promotora) enfocada en crear experiencias en vivo fuera de lo convencional, apostando por propuestas que conectan desde la música, la cultura y la comunidad.