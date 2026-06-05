¿Mauricio Ochman se reconcilió con Aislinn Derbez? El actor responde a los rumores

A seis años de su separación, crecen los rumores de reconciliación. El actor fue abordado por la prensa tras su encuentro con Aislinn Derbez en Televisa, pero optó por no pronunciarse sobre el estado actual de su relación.

Los rumores sobre una posible reconciliación entre Mauricio Ochmann y Aislinn Derbez volvieron a cobrar fuerza luego de que fueran vistos juntos en las instalaciones de Televisa San Angel. Sin embargo, cuando el actor fue cuestionado un día después sobre el tema, prefirió reservarse cualquier comentario.

A su salida de la televisora, la ex pareja fue abordada por diversos medios que buscaban conocer si existía la posibilidad de retomar su relación. No obstante, se limitaron a sonreír y despedirse de las cámaras.

Mauricio y Aislinn se encuentran promocionando su nueva película ‘Hasta el fin del mundo’

Aunque las fotografías y videos reavivaron especulaciones sobre una posible reconciliación, hasta el momento ninguna de las dos celebridades ha confirmado que exista algo más allá de una relación cordial.

Las recientes apariciones públicas están vinculadas principalmente a la promoción de Hasta el fin del mundo, cinta romántica que tiene como fecha de estreno el próximo 23 de julio de 2026.

La película cuenta la historia de Esmeralda y Manuel, una pareja que se reencuentra quince años después de haber terminado una relación. Dirigida por Emiliano Castro Vizcarra, la producción fue filmada durante 2024 en diversas locaciones de España, incluyendo Madrid y las Islas Canarias, además del desierto de Mexicali, en Baja California.

El proyecto ha potenciado la expectativa del público, debido a que la historia trasciende de la ficción gracias a que la película fue escrita cuando Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann aún estaban juntos, mientras que el rodaje se realizó durante el proceso de separación de la pareja.