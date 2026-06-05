Muere Anthony Head a los 72 años, actor británico de la serie Ted Lasso

Fallece Anthony Head. Alcanzó fama internacional gracias a Rupert Giles y se consolidó como una figura imprescindible de la pantalla británica.

Anthony Head, reconocido a nivel mundial por interpretar a Rupert Giles en la serie Buffy, la cazavampiros y, más recientemente, a Rupert Mannion en Ted Lasso, falleció a los 72 años debido a complicaciones derivadas de una neumonía, según informaron sus familiares en un comunicado difundido por la agencia Associated Press (AP).

El comunicado difundido por sus hijas Daisy y Emily, confirmó que el actor falleció de manera pacifica rodeado de sus familiares. Así mismo, describieron a su padre como una persona extraordinaria y destacaron su legado en la industria del entretenimiento.

La trayectoria de Anthony Head

Consolidó una destacada trayectoria en televisión y teatro, aunque alcanzó fama internacional gracias a su interpretación de Rupert Giles, el mentor y figura paterna de Buffy Summers en Buffy, la cazavampiros, una de las series más populares de finales de la década de 1990.

Años más tarde, una nueva generación de espectadores lo conoció por su participación en Ted Lasso, donde interpretó a Rupert Mannion, expropietario del AFC Richmond. El personaje se consolidó como uno de los principales antagonistas de la serie protagonizada por Jason Sudeikis.

Además de estos trabajos, Head formó parte de producciones como Merlin, Little Britain, Doctor Who, Bridgerton y The Iron Lady, consolidándose como una de las figuras más versátiles de la televisión británica.