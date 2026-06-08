Álvaro Díaz llegará a México con Omakase Tour 2026: fechas, ciudades y todo sobre su nueva gira internacional

Álvaro Díaz anuncia Omakase Tour 2026: fechas, ciudades y todo sobre su nueva gira internacional Foto: OCESA

Álvaro Díaz está viviendo uno de los momentos más importantes de su carrera. Después del lanzamiento de “OMAKASE”, un álbum que no sólo recibió elogios de la crítica especializada, sino que también logró posicionarse entre los estrenos más escuchados de plataformas como Spotify y Apple Music, el artista puertorriqueño confirmó una noticia que sus seguidores esperaban desde hace semanas: una gira internacional que recorrerá 33 ciudades de Latinoamérica y Estados Unidos.

Bajo el nombre de “OMAKASE Tour”, la nueva serie de conciertos representa un paso más en la evolución artística de Díaz, quien ha conseguido consolidarse como una de las voces más innovadoras de la música urbana latina.

La gira buscará trasladar al escenario el universo conceptual que construyó con su más reciente producción discográfica, una obra inspirada en la experiencia gastronómica japonesa del mismo nombre, donde el chef toma el control total del menú y guía a los comensales a través de una experiencia cuidadosamente diseñada.

¿Cuándo se presentará Álvaro Díaz en México?

De acuerdo con la información oficial de OCESA, Álvaro Díaz visitará México del 19 de septiembre al 9 de octubre de 2026, con las siguientes fechas confirmadas:

9/19 — Merida, Mexico @ Foro GNP

9/22 — Puebla, México @ Auditorio Metropolitano

9/24 — Toluca, México @ Teatro Morelos

9/25 — Guadalajara, México @ Auditorio Telmex

9/27 — Tijuana, México @ Estadio Caliente

9/30 — Querétaro, Mexico @ Auditorio Josefa Ortiz de Domínguez

10/1 — San Luis Potosí, México @ Auditorio Parque Tangamanga

10/3 — Monterrey, México @ Auditorio Citibanamex

10/7 — León, México @ Poliforum León

10/9 — Ciudad de México, México @ Palacio de Los Deportes

¿Dónde comprar boletos para el Omakase Tour?

Las preventas y ventas generales serán anunciadas a través de los canales oficiales del artista y a través del sistema Ticketmaster.

Preventa: A partir del próximo jueves 11 de junio a partir de las 11:00 horas

A partir del próximo jueves a partir de las 11:00 horas Venta general al público: A partir del 12 de junio a partir de las 11:00 horas

¿Qué ciudades visitará Álvaro Díaz?

De acuerdo con la información dada a conocer por los organizadores, el Omakase Tour recorrerá 33 ciudades entre América Latina y Estados Unidos. La producción promete ser la más ambiciosa que ha realizado el artista hasta la fecha y buscará convertir cada concierto en una experiencia inmersiva inspirada en la narrativa visual y sonora del álbum.

8/28 — Santiago, Chile @ Movistar Arena - Santiago

8/30 — Lima, Peru @ Costa 21

9/3 — Bogotá, Colombia @ Movistar Arena

9/5 — Quito, Ecuador @ Coliseo General Rumiñahui

9/6 — Guayaquil, Ecuador @ Coliseo Guayaquil

9/10 — Guatemala City @ Explanada 5

9/11 — Panama City, Panama @ Islas De Atalpa

9/12 — San Salvador, El Salvador @ Complejo Deportivo Cuscatlan

9/14 — Tegucigalpa, Honduras @ Nacional De Ingenieros

9/17 — San José, Costa Rica @ Parque Viva

10/14 — Chicago, IL @ The Riviera

10/16 — New York, NY @ Hammerstein Ballroom

10/18 — Washington, DC @ The Fillmore Silver Spring

10/22 — Miami, FL @ The Fillmore Miami Beach

10/23 — Orlando, FL @ Hard Rock Live

10/27 — Atlanta, GA @ Tabernacle

10/29 — Dallas, TX @ Toyota Music Factory

10/30 — Houston, TX @ 713 Music Hall

10/31 — San Antonio, TX @ The Aztec Theatre

11/2 — Phoenix, AZ @ The Van Buren

11/5 — Los Angeles, CA @ The Wiltern

11/6 — Anaheim, CA @ House of Blues

11/7 — San Jose, CA @ San Jose Civic

Más que una sucesión de canciones, la gira pretende funcionar como una extensión del concepto creativo de “OMAKASE”, proyecto que Álvaro Díaz ha definido como una obra donde cada tema forma parte de una experiencia integral. El disco está estructurado como un menú musical en el que cada canción representa un plato distinto dentro de una propuesta artística más amplia.