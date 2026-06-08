Bôa en el Teatro Metropólitan: Jasmine Rodgers celebra el regreso de la banda a México entre el éxito viral y una nueva etapa creativa

Bôa

Tras conquistar a miles de asistentes durante su presentación en el Corona Capital, la banda británica bôa regresa a México para ofrecer un concierto más íntimo y extenso en el Teatro Metropólitan. El momento no podría ser más significativo para el grupo encabezado por Jasmine Rodgers, que vive una inesperada segunda juventud gracias al resurgimiento de su música en redes sociales, el lanzamiento de la edición deluxe de Whiplash y la vigencia de Twilight, álbum que continúa encontrando nuevos oyentes más de dos décadas después de su publicación.

En entrevista con La Crónica de Hoy, Rodgers habló sobre el vínculo especial que la banda ha desarrollado con el público mexicano, el impacto que tuvo TikTok en la trayectoria del grupo y la emoción de regresar a un escenario donde podrán mostrar una faceta mucho más cercana y personal.

Bôa (Rob Blackham)

Un regreso a México que se siente como una celebración

Para Jasmine Rodgers, la visita de bôa al Teatro Metropólitan representa mucho más que una nueva fecha dentro de una gira internacional. La cantante recuerda con cariño la experiencia que vivieron durante el Corona Capital y reconoce que México era un destino que la banda llevaba años deseando visitar.

“Siempre quisimos venir a México. Estaba en nuestra lista desde hace mucho tiempo. Cuando tocamos en Corona Capital tuvimos una experiencia maravillosa, pero era un festival y eso siempre es diferente”, comentó.

La diferencia principal, explica, radica en la posibilidad de construir una experiencia propia, sin las limitaciones de tiempo que suelen acompañar a los grandes festivales.

“Cuando haces tu propio concierto tienes un set más largo, puedes elegir canciones distintas, tocar temas más tranquilos y crear una conexión diferente con la audiencia. Estoy muy emocionada por conocer el Teatro Metropólitan porque todo el mundo me ha hablado de lo hermoso que es”, afirmó.

La vocalista adelantó que los seguidores mexicanos encontrarán un espectáculo considerablemente distinto al que ofrecieron durante su visita anterior.

“El repertorio será más largo que en Corona Capital. Vamos a incluir canciones antiguas y creo que será un concierto mucho más energético, pero también más íntimo. En un show propio toda la atención está puesta en la banda y eso cambia completamente la experiencia”.

La expectativa de Rodgers es clara: convertir la noche en una celebración compartida.

“Quiero que la gente se sienta querida. Volvimos porque tuvimos una experiencia increíble en México. Este concierto es nuestra manera de agradecer todo ese cariño y quiero que el público sienta que realmente tiene una parte de bôa consigo”.

Bôa (Rob Blackham)

Del fenómeno de TikTok a una nueva generación de fans

Pocas historias recientes dentro del rock alternativo resultan tan sorprendentes como la de bôa. Lo que comenzó como un inesperado redescubrimiento de sus canciones en TikTok terminó convirtiéndose en millones de reproducciones, una nueva base de seguidores y el impulso necesario para que la banda volviera al estudio después de más de veinte años.

Rodgers recuerda aquellos primeros momentos con una mezcla de asombro y humor.

“Siempre tuvimos confianza en nuestra música. Todos amamos las canciones que hicimos. Cuando empezaron a compartirse pensamos: claro, tiene sentido. Pero luego siguió creciendo y creciendo y nos preguntábamos qué estaba pasando”, recordó.

La cantante admite que el fenómeno fue tan inesperado que los integrantes comenzaron a enviarse mensajes constantemente intentando comprender la magnitud de lo que estaba ocurriendo.

“Nuestros amigos nos decían que escuchaban nuestras canciones en todas partes. Después nos dimos cuenta de que estaba ocurriendo algo enorme y eso terminó permitiéndonos grabar un nuevo álbum y salir de gira otra vez”.

Más allá de las cifras, Rodgers considera que el verdadero valor del fenómeno radica en la conexión humana detrás de la viralidad.

“Cuando pienso en la joven que era cuando escribí estas canciones, una persona bastante introvertida, resulta increíble imaginar que tanta gente conectaría con ellas décadas después. Lo importante no es la parte digital, sino la conexión emocional que existe entre las personas y la música”.

Esa nueva popularidad también transformó la forma en que la banda observa su propio legado.

“Las redes sociales te permiten ver cómo la gente vive tus canciones. Puedes ver sus historias y entender lo que significan para ellos. Eso me ha hecho apreciar mucho más quiénes éramos cuando empezamos y también quiénes somos ahora”.

“Whiplash”, nostalgia y una nueva etapa para bôa

La revitalización de la banda no se quedó únicamente en la nostalgia. Gracias a este renovado interés, bôa pudo lanzar Whiplash, su primer álbum de estudio en más de dos décadas, un trabajo que representa una evolución natural de su sonido sin perder la sensibilidad que los convirtió en una banda de culto.

Según Rodgers, la decisión de grabar nuevo material surgió de forma espontánea.

“La disquera nos preguntó si queríamos publicar demos antiguos o grabar un disco nuevo. Nosotros respondimos inmediatamente que queríamos hacer un nuevo álbum. Empezamos a reunirnos cada semana para escribir y cuando nos dimos cuenta ya teníamos un disco completo”, explicó.

Canciones como “Walk With Me”, “Beautiful & Broken” o la propia “Whiplash” muestran una banda más madura, pero igualmente honesta.

“‘Beautiful & Broken’ refleja mucho mi forma de pensar. Habla de intentar entender las cosas cuando te sientes un poco rota. Es una canción con la que conecto profundamente”, señaló.

Este año también coincide con otro aniversario importante para el grupo: los 26 años de Twilight, el álbum que contiene varias de las canciones más queridas por sus seguidores.

“Ese disco es fundamental para nosotros. Cada canción me recuerda momentos específicos, discusiones creativas, grabaciones y experiencias que vivimos juntos. Representa nuestra juventud, nuestros veinte años y una etapa muy formativa de nuestras vidas”, recordó.

Cuando se le pregunta por qué las canciones de bôa continúan conectando con distintas generaciones, Rodgers encuentra una respuesta sencilla.

“Creo que siempre fuimos honestos. Además, escuchábamos muchos estilos diferentes de música y nunca quisimos encajar en un solo género. Éramos como una pizza donde cada rebanada tenía un sabor distinto. Tal vez eso permite que las canciones sigan encontrando nuevas audiencias”.

A pocos días de reencontrarse con el público mexicano, la cantante reconoce que esta visita también tiene una carga emocional especial. Su presentación en Corona Capital fue el primer concierto que ofreció tras la muerte de su madre, una experiencia que recuerda como particularmente difícil.

“Aquella vez fue complicado para mí porque era el primer concierto después de perder a mi mamá. Ahora volver a México se siente diferente. Esta vez será una celebración y estamos listos para disfrutarla de verdad”.

La cita para este esperado reencuentro será el próximo 10 de junio en el Teatro Metropólitan de la Ciudad de México, donde bôa presentará un recorrido por los momentos más importantes de su trayectoria, incluyendo temas clásicos de Twilight, canciones de Whiplash y algunas de las piezas que han encontrado una nueva vida entre las generaciones más jóvenes. Los boletos se encuentran disponibles a través de Ticketmaster y en las taquillas del inmueble, para una noche que promete ser tanto una celebración de su legado como el inicio de un nuevo capítulo para la banda británica.

Con un nuevo disco, una generación entera descubriendo su música y un Teatro Metropólitan esperándolos, bôa se prepara para confirmar que algunas canciones no conocen el paso del tiempo. Y que, a veces, las segundas oportunidades pueden ser incluso más grandes que las primeras.