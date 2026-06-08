Cinema Paradisco regresan a las raíces del house con “Re: Source” y presentan “Radio” al lado de The Wookies Foto: Cortesía

El reconocido dueto mexicano de música electrónica Cinema Paradisco presenta “Re: Source”, una producción que funciona como una declaración de principios y como el primer capítulo de una nueva etapa creativa que culminará con el lanzamiento de su esperado álbum debut.

Más que un sencillo, “Re: Source” representa un ejercicio de memoria musical. El proyecto nace de la necesidad de reconectar con las raíces que dieron forma al sonido de Cinema Paradisco: el house clásico, el funk, el jazz, la cultura de club y la filosofía de pista de baile que marcaron a generaciones enteras.

Cinema Paradisco: un regreso consciente a las raíces

Para Cinema Paradisco, volver al origen no significa retroceder, sino entender de dónde provienen los elementos que hoy siguen definiendo su identidad sonora.

El proyecto encuentra inspiración en figuras fundamentales de la música electrónica y de la cultura dance como Frankie Knuckles, Larry Levan, Masters at Work y hasta referentes del hip hop como A Tribe Called Quest, artistas cuya influencia sigue siendo visible décadas después.

La intención detrás de “Re: Source” es recuperar la esencia de una época donde las canciones tenían tiempo para desarrollarse, evolucionar y construir una narrativa musical completa.

Mientras gran parte de la industria apuesta por canciones cada vez más cortas, Cinema Paradisco mantiene una visión distinta sobre la experiencia de escuchar música.

Sus producciones continúan apostando por estructuras largas, desarrollos progresivos y momentos que invitan a la inmersión, una filosofía heredada de la cultura de club donde la música no estaba pensada únicamente para escucharse, sino para vivirse.

Esta visión se refleja claramente en “Re: Source”, un trabajo que privilegia la construcción atmosférica y la evolución emocional por encima de las fórmulas rápidas de consumo digital.

El propio nombre del proyecto parece anticipar la naturaleza cinematográfica de su propuesta musical.

Su sonido combina house, minimal, funk, jazz y grooves orgánicos que generan la sensación de estar recorriendo escenas de una película nocturna ambientada en una gran ciudad.

Cada track funciona como una secuencia distinta dentro de una narrativa más amplia, donde los sintetizadores, las líneas de bajo y las percusiones construyen paisajes sonoros capaces de transportar al oyente entre clubes, carreteras iluminadas por neones y amaneceres después de largas noches de baile.

Aprender de los grandes escenarios

A lo largo de su trayectoria, Cinema Paradisco ha compartido escenario con artistas internacionales de perfiles tan distintos como Kavinsky, Breakbot, Neon Indian y Deeper Purpose.

Estas experiencias han permitido al proyecto observar de primera mano cómo artistas de talla internacional construyen una identidad sólida sin perder autenticidad.

Cada presentación se ha convertido en una oportunidad para aprender nuevas formas de conectar con la audiencia y fortalecer una propuesta artística que hoy se encuentra en uno de sus momentos más maduros.

La escena electrónica mexicana atraviesa una etapa de crecimiento sin precedentes.

Festivales, sellos independientes, productores emergentes y nuevas audiencias han contribuido a consolidar un ecosistema creativo que cada vez gana mayor reconocimiento internacional.

Desde la perspectiva de Cinema Paradisco, uno de los mayores valores de la escena nacional es su diversidad. México ha logrado desarrollar una identidad propia que mezcla influencias globales con una sensibilidad local capaz de generar propuestas únicas dentro del panorama latinoamericano.

The Boogie Room Records, una plataforma para nuevas generaciones

Además de su trabajo como productores y DJs, Cinema Paradisco también ha desarrollado una importante labor a través de The Boogie Room Records.

El sello se ha convertido en una plataforma para impulsar nuevos talentos y ampliar el alcance de la música electrónica independiente.

Con cientos de lanzamientos publicados y millones de reproducciones acumuladas, el sello representa una extensión natural de la filosofía del proyecto: construir comunidad alrededor de la música.

“Radio”, la nueva colaboración con The Wookies

Uno de los momentos más destacados en la historia reciente de Cinema Paradisco fue el lanzamiento de “Radio”, su colaboración con The Wookies.

Antes incluso de su estreno oficial, la canción ya generaba conversación dentro de la comunidad electrónica mexicana.

La combinación de dos proyectos con personalidades tan marcadas logró despertar grandes expectativas entre los seguidores de ambos actos.

El resultado fue una producción que conectó de forma inmediata con el público y que confirmó el buen momento creativo que atraviesan ambas agrupaciones.

Mientras se acerca el lanzamiento de su primer álbum, Cinema Paradisco mantiene una visión clara sobre el propósito de su música.

Más allá de los streams, las métricas o las listas de reproducción, el objetivo parece centrarse en generar experiencias memorables.

Con “Re: Source”, el dueto no sólo presenta nueva música; también plantea una reflexión sobre la importancia de la identidad artística, la paciencia para escuchar y la capacidad de la música para conectar emocionalmente con las personas.

Vivimos tiempo en el en consumo rápido de música se ha convertido en una constante, sin embargo, Cinema Paradisco apuesta por detenerse un momento, mirar hacia atrás y recordar por qué el house sigue siendo una de las formas más poderosas de expresión dentro de la música contemporánea.