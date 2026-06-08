Mexodus: el musical que une migración, identidad y memoria afrodescendiente llega a Audible

Mexodus

La historia de la migración suele contarse desde el dolor, la pérdida o el conflicto político. Sin embargo, Mexodus encontró una manera distinta de abordar esos temas: a través de la música, la memoria histórica y la construcción de puentes entre comunidades que, aunque comparten luchas similares, pocas veces aparecen juntas en los relatos oficiales. Ahora, tras su paso por los escenarios y su reconocimiento en el circuito teatral estadounidense, la obra creada por Brian Quijada y Nygel B. Robinson da un nuevo salto como Audible Original, llevando su propuesta a un formato íntimo que permite redescubrir la fuerza de su historia.

Mexodus

Una historia olvidada que encontró su voz en el teatro

Para Brian Quijada, el origen de Mexodus está profundamente ligado a su propia historia familiar. Hijo de inmigrantes salvadoreños, el artista encontró en el teatro una forma de honrar los sacrificios realizados por sus padres.

“Todos los temas de mis obras han sido sobre inmigrantes. Mis papás cruzaron la frontera y querían que yo fuera doctor o abogado, pero terminé en el teatro. Creo que esta es la manera en la que les rindo tributo y respeto por todo lo que hicieron”, explica.

La chispa que dio vida al proyecto apareció cuando encontró un artículo histórico que relataba un episodio poco conocido: la manera en que México ofreció refugio y ciudadanía a personas afroamericanas que escapaban de la esclavitud en Estados Unidos durante el siglo XIX.

“Cuando encontré esa historia pensé: esto es increíble. Era un momento en el que México ayudaba a afroamericanos a obtener ciudadanía. Sentí que era una historia que merecía ser contada, pero también que no me correspondía contarla yo solo”, recuerda.

Fue entonces cuando apareció Nygel B. Robinson, músico y actor con quien construiría una de las colaboraciones más importantes de su carrera. Ambos se conocieron poco antes del inicio de la pandemia y, durante el confinamiento, comenzaron a desarrollar la obra a distancia.

“Lo conocí en una audición y me impresionó inmediatamente. Le pregunté si quería escribir esta obra conmigo y aceptó. Dos semanas después llegó el COVID y pasamos un año entero creando el proyecto desde nuestras casas”, relata.

Mexodus

Hip hop, bolero y memoria compartida

Uno de los aspectos que más distingue a Mexodus es su lenguaje musical. La obra mezcla hip hop, gospel, bolero, música latina y otras influencias para construir un recorrido sonoro que acompaña la travesía de sus personajes.

Lejos de tratarse de una decisión calculada, Quijada asegura que esa diversidad nació de manera natural.

“El hip hop siempre fue el corazón del proyecto. Pero el hip hop también nace de tomar influencias de muchos géneros distintos. Por eso integrar boleros, ritmos latinos o gospel se sintió completamente orgánico”, explica.

La música cambia junto con el viaje del protagonista. Cuando la historia transcurre en Texas, predominan sonidos ligados a la experiencia afroamericana. Conforme avanza hacia México, aparecen nuevas texturas musicales que reflejan el encuentro entre culturas.

“La música se mueve junto con la historia y junto con la cultura de la que estamos hablando. Todo se sintió correcto porque cada sonido acompañaba el lugar y el momento emocional que estábamos explorando”, señala.

El proceso creativo entre Quijada y Robinson también terminó reflejando los temas centrales de la obra. Mientras uno aportaba experiencia dramatúrgica, el otro enriquecía la narrativa desde la composición musical.

“Yo llegué con la estructura de la historia porque ya había escrito teatro antes. Nygel llegó con su enorme talento musical. Poco a poco empezamos a escribir juntos, intercambiando ideas y construyendo algo que terminó siendo mucho más grande de lo que imaginábamos”, comenta.

La coincidencia fue aún más significativa porque ambos artistas, provenientes de contextos distintos, terminaron reproduciendo en su colaboración los vínculos que la propia obra explora.

“La historia habla de un hombre afroamericano y un mexicano que se encuentran y construyen una amistad. Nosotros también éramos dos personas que apenas se conocían y que aprendieron a crear juntos. Hay muchos paralelismos entre ambas historias”, afirma.

Mexodus

De Broadway al formato sonoro

Aunque el reconocimiento teatral colocó a Mexodus en el radar de la crítica especializada, Quijada considera que la llegada a Audible representa, en cierto modo, un regreso a los orígenes del proyecto.

Antes de convertirse en obra de teatro, Mexodus nació como un álbum conceptual compuesto por doce canciones creadas durante el confinamiento.

“Comenzamos escribiendo una canción por mes. Primero fue un álbum musical y después se convirtió en una experiencia teatral. Lo que nos emocionó de Audible fue que nos permitió regresar al formato original con el que concebimos la historia”, explica.

La experiencia sonora ofrece nuevas posibilidades narrativas. Sin escenografía ni elementos visuales, el público debe construir mentalmente cada escena a partir de la música, las voces y el diseño sonoro.

“Nos encanta porque volvemos a la experiencia de escuchar con audífonos, tal como nosotros mismos escribimos estas canciones durante la pandemia. Es una forma muy íntima de conectar con la historia”, señala.

Más allá del formato, Quijada insiste en que el mensaje central de Mexodus sigue siendo urgente. En un contexto donde los discursos migratorios continúan polarizando a las sociedades, considera que el arte tiene la responsabilidad de abrir espacios para la empatía y el entendimiento.

“Me duele ver cómo se trata a los inmigrantes porque veo reflejados a mis padres. Ellos solamente querían ofrecer una vida mejor a sus hijos. Esta obra busca honrar esos sacrificios, pero también reconocer la lucha histórica de las comunidades afroamericanas”, afirma.

El creador considera que tanto la comunidad latina como la afrodescendiente comparten experiencias marcadas por la exclusión y la resistencia, aunque frecuentemente los sistemas sociales las mantengan separadas.

“Muchas veces nuestras comunidades son más poderosas juntas, pero existen estructuras que nos dividen. Esta historia intenta recordarnos que tenemos mucho más en común de lo que creemos”, reflexiona.

Por ello, Mexodus trasciende los límites del entretenimiento para convertirse en una obra que dialoga con el presente.

“No es solamente entretenimiento. También es educación, memoria y una oportunidad para generar orgullo en dos comunidades que han aportado muchísimo a la historia de este continente”, concluye Quijada.

Con su llegada a Audible, la obra abre una nueva etapa en su recorrido y demuestra que las historias sobre identidad, migración y pertenencia pueden encontrar formas innovadoras de seguir resonando. Porque, al final, Mexodus no habla únicamente del pasado: habla de quienes todavía buscan un lugar al cual llamar hogar.