Katy Perry Show de inauguración del Mundial en EU: Katy Perry liderará el espectáculo al estilo del Super Bowl (Cuartoscuro)

El segundo show de inauguración oficial de la Copa del Mundo de Estados Unidos, que se llevará a cabo el 12 de junio de 2026 en el Estadio de Los Ángeles, contará con la participación de la artista del momento, Katy Perry, al mero estilo de su presentación del Super Bowl.

Katy Perry encabeza la gran inauguración en el Estadio de Los Ángeles

La cita está pactada para el próximo 12 de junio de 2026 en el Estadio de Los Ángeles. Ahí, la intérprete de éxitos mundiales como “Roar” y “Firework” liderará el escenario de la ceremonia inaugural de la Copa del Mundo ahora en Estados Unidos.

¿Qué otros artistas se presentarán en la segunda inauguración de Estados Unidos?

De los nombres que más revuelo causó fue el de Katy Perry; cabe mencionar que en esta ocasión ella no estará sola.

La FIFA ha preparado un menú musical de nivel internacional para abrir la actividad en EE. UU., confirmando también las actuaciones de grandes figuras del momento como Anitta, Future, LISA, Rema y Tyla.

¿A qué hora empieza la ceremonia en el Estadio de Los Ángeles?

La hora de inicio será a 16:30 horas (horario de CDMX). Al igual que la ceremonia en México, tendrá una duración de 90 minutos antes del primer silbatazo del partido en el que se enfrentarán Estados Unidos y Paraguay.

¿Dónde se transmitirá la ceremonia?

La transmisión en México será por los canales de TV abierta como Canal 5, Canal 7 y en TV de paga como TUDN, mientras que en streaming será en la plataforma de VIX.

Por su parte, la transmisión en Estados Unidos se dividirá por idiomas: Telemundo y Universo emitirán la señal en español, mientras que FOX y FS1 harán lo propio para la audiencia de habla inglesa.

Mientras que en streaming puede ser en las plataformas de Peacock TV, FOX One y fubo TV.

Mientras que para Latinoamérica, pueden disfrutar del show a través de la plataforma de streaming Disney+.

Con este anuncio, la inauguración del Mundial 2026 promete convertirse en uno de los eventos televisivos y musicales más ambiciosos de la década, mezclando la pasión del fútbol con el mundo musical de los últimos años.