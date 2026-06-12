Match Cup y After Cup: Frontón Bucareli se convertirá en el punto de encuentro deportivo y musical en CDMX

MATCH CUP y AFTER CUP Foto: Cortesía

El mayor torneo deportivo de 2026 no solo se vivirá en los estadios. En la Ciudad de México, una nueva propuesta busca convertirse en el corazón de la celebración internacional con una combinación de futbol, gastronomía, música y vida nocturna que promete atraer tanto a aficionados nacionales como extranjeros.

Se trata de Match Cup y After Cup, dos experiencias que llegarán al Frontón Bucareli del 12 de junio al 19 de julio de 2026 para transformar uno de los espacios más emblemáticos del centro de la capital en un punto de encuentro multicultural donde todas las banderas serán bienvenidas.

Line up oficial de Match Cup y After Cup

Bajo el lema “En México la cancha es una fiesta”, Match Cup busca recrear el ambiente de una gran fan zone, pero con una propuesta más inmersiva.

Los asistentes podrán disfrutar de los partidos a través de pantallas gigantes y transmisiones en vivo. Y, por si fuera poco, incluirá sesiones en vivo

Dombrance - 12 de junio

12 de junio VTSS (Dj Set) -17 de junio

-17 de junio Midnight Generation -18 de junio

-18 de junio HVOB -19 de junio

-19 de junio Los Guitarrazos -24 de junio

-24 de junio Barba Azul (Cabaret) - 25 de junio

- 25 de junio Kungs - 26 de junio

26 de junio SBTRKT - 28 de junio

- 28 de junio Todd Terje (Dj Set) - 3 de julio

- 3 de julio Cut Copy (Dj Set) - 5 de julio

- 5 de julio Echonomist b2b Jenia Tarsol - 9 de julio

No obstante, aun quedan más artistas por confirmar que se irán revelando progresivamente.

¿Qué más habrá en Match Cup y After Cup?

La experiencia incluirá mesas compartidas, espacios de convivencia y una oferta gastronómica cuidadosamente seleccionada.

Entre los proyectos confirmados destacan propuestas culinarias reconocidas como Lardo y Perritos Muy Calientes, además de un concepto gastronómico sorpresa que irá cambiando conforme avance el torneo.

La idea es que cada jornada tenga una identidad propia y que los visitantes encuentren algo diferente durante cada visita.

Durante cinco semanas, el Frontón Bucareli será testigo de una celebración donde el futbol servirá como punto de partida para algo mucho más grande: una experiencia colectiva capaz de reunir culturas, idiomas y tradiciones bajo una misma pasión.

After Cup: cuando termina el partido comienza la fiesta

Al caer la noche, el Frontón Bucareli cambiará completamente de personalidad.

La experiencia After Cup está concebida como una plataforma donde convergen música electrónica, cultura urbana, vida nocturna y comunidad internacional.

Inspirada en el espíritu festivo que caracteriza a la Ciudad de México, la propuesta reunirá artistas internacionales, colectivos musicales y referentes culturales en un mismo espacio.

Según los organizadores, la intención es convertir el recinto en un punto de encuentro global donde aficionados, turistas y residentes compartan una misma celebración.

Además de los encuentros deportivos y los conciertos, la programación contempla noches temáticas, colaboraciones especiales y experiencias inspiradas en la cultura popular mexicana.