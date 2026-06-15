¡Spiderman regresa a México! Anuncian gira del elenco en CDMX para la próxima película de Marvel y Sony

Spidey World Tour Sony Pictures anuncia visita del reparto de Spider-Man a México este 2026, como parte de su gira promocional para la nueva película del arácnido del MCU.

A poco más de un mes del estreno de la nueva película más cercana del Universo Cinematográfico de Marvel (MCU, por sus siglas en inglés), Spider-Man: Brand New Day, Sony Pictures anunció el listado de países que el elenco princial del filme visitará durante la gira mundial de prensa, entusiasmando a miles de fans mexicanos y mexicanas al confirmar que la capital de México será uno de los destinos durante el tour promocional.

Este 2026 no será el primer año en el que Tom Holland visitará México para promocionar películas del amigable vecino Hombre Araña, ya que el actor pisó tierras mexicanas durante 2017 y 2019, por los estrenos de Spider-Man: Homecoming y Spider-Man: Far From Home, respectivamente, las primeras dos entregas de su saga en el MCU.

Elenco de Spider-Man: Brand New Day vendrá a la Ciudad de México este 2026

A través de redes sociales, Sony Pictures lanzó un peculiar video con estética de videojuego clásico para anunciar los países que el reparto de Spider-Man: Brand New Day visitará durante su gira promocional, previo al estreno de la película a finales de julio de este año.

Una de las ciudades que causó una inmediata respuesta de entusiasmo, fue Ciudad de México, quien compartirá el itinerario de los actores y actrices con otras regiones como Madrid, Shanghái, Londres, Los Ángeles, Ámsterdam, París, Roma y Nueva York, según lo reportó el comunicado de Sony este lunes 15 de junio.

Este tipo de visitas del elenco a diversos países previo al estreno del filme forma parte de una estrategia global para reavivar el entusiasmo de la inmensa base de fans que el universo de Marvel en el cine posee alrededor del mundo, consolidando con Spider-Man: Brand New Day el último peldaño a cruzar rumbo a la ambiciosa Avengers: Doomsday.

De acuerdo con el formato llevado a cabo en giras anteriores de un fenómeno mediático al nivel de Spider-Man, se espera que la visita del elenco a México incluya eventos especiales, alfombras y encuentros con fans.

¿Cuándo y quiénes vendrán a México para promocionar Spider-Man: Brand New Day?

Hasta el momento, Sony no ha revelado fechas oficiales respecto a la gira del elenco, sin embargo, la confirmación de su visita a México se confirmó este lunes 15 de junio a través de redes sociales.

¡Atención, fans de Spider-Man! Pongan atención a este anuncio. 🇲🇽

Entérense de más detalles aquí: https://t.co/zEELNdZD3U#SpiderManUnNuevoDía, exclusivamente en cines este 29 de julio. pic.twitter.com/l2uTW0nUqc — SonyPicturesMX (@SonyPicturesMX) June 15, 2026

La noticia ha desatado las especulaciones en redes sociales sobre la fecha en la que el elenco principal arribe a la capital del país, apuntando que las visitas podrían darse de acuerdo al orden del video, por lo que la promoción en México podría llevarse a cabo después de Ámsterdam y antes de París.

En cuanto a los actores y actrices que podrían formar parte de la promoción mundial, entre protagonistas y personajes clave de la trama, se encuentran:

Tom Holland: Peter Parker / Spider-Man .

. Zendaya: MJ .

. Jacob Batalon: Ned .

. Sadie Sink: Jean Gray (rumor).

(rumor). Jon Bernthal: Frank Castle / Punisher .

. Mark Ruffalo: Bruce Banner / Hulk.

¿Cuándo se estrena Spider-Man: Brand New Day?

Spider-Man: Brand New Day adelantó su estreno para el 29 de julio de 2026 al ser una de las películas del MCU más esperadas; de acuerdo con el público fanático, este filme podría ser pieza clave para la próxima fase en el universo al contener la aparición de nuevos personajes y la incógnita del villano (o villana).

Esta próxima entrega marcará una nueva etapa en la vida de Peter Parker y su trabajo como héroe de Queens, ya que se enfrentará a un mundo en el que ha perdido a su tía May, su novia MJ y su mejor amigo Ned, teniendo que emprender un nuevo camino en solitario.

Sin embargo, no será el único reto, ya que el arácnido también experimentará una mutación que podría poner en riesgo su vida, o cambiarla para siempre.