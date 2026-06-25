Conciertos en CDMX este julio 2026: los shows en la capital más esperados por los fans

Julio promete convertirse en un mes marcado por la música en la capital mexicana. La cartelera de conciertos luce tan tentadora que será difícil elegir a qué espectáculo asistir.

Artistas nacionales e internacionales desfilarán por algunos de los recintos más importantes de la ciudad, consolidando a la CDMX como una de las plazas más atractivas para la industria del entretenimiento en América Latina.

Desde propuestas de rock alternativo hasta grandes exponentes del pop y la música electrónica, la oferta para los próximos días tiene opciones para prácticamente todos los gustos.

RÜFÜS DU SOL: sábado 4 de julio en el Estadio GNP Seguros

El regreso de una de las bandas más influyentes de la música electrónica se convirtió en uno de los eventos que más expectativa ha generado. La agrupación australiana, RÜFÜS DU SOL, se ha convertido en un fenómeno global gracias a su combinación de electrónica, house melódico y sonidos atmosféricos.

El grupo tiene programado un concierto durante julio en la Ciudad de México, una fecha que ha despertado enorme interés entre sus seguidores debido a la fuerza que han ganado sus espectáculos en vivo durante los últimos años.

Su propuesta sonora promete transformar el recinto en una experiencia inmersiva donde las luces, visuales y ritmos electrónicos serán protagonistas.

Harry Styles: viernes 31 de julio en el Estadio GNP Seguros

Pocos artistas generan tanta conversación como Harry Styles. El exintegrante de One Direction mantiene una de las comunidades de seguidores más apasionadas del planeta y su regreso a México figura entre los eventos más comentados del calendario musical.

Su presentación programada para finales de julio se perfila como uno de los conciertos más importantes del verano, con miles de asistentes listos para escuchar éxitos que han dominado plataformas digitales y listas de popularidad en todo el mundo.

La expectativa es tan alta que muchos consideran esta fecha como una de las más codiciadas del año.

Caifanes: sábado 11 de julio en el Estadio GNP Seguros

Hablar de rock nacional es hablar de Caifanes. La agrupación encabezada por Saúl Hernández volverá a encontrarse con su público capitalino durante julio, reafirmando el enorme arrastre que conserva después de varias décadas de trayectoria.

Canciones como “Afuera”, “La célula que explota” y “Viento” continúan siendo himnos para varias generaciones, por lo que se espera una noche cargada de nostalgia y energía.

ENHYPEN : sábado 11 de julio en la Arena Ciudad de México

: sábado 11 de julio en la Arena Ciudad de México Grupo Firme : viernes 17 y sábado 18 de julio en el Estadio GNP Seguros

: viernes 17 y sábado 18 de julio en el Estadio GNP Seguros Los Amigos Invisibles : Sábado 18 de julio en La Maraka

: Sábado 18 de julio en La Maraka SOMBR : Miércoles 22 de julio en el Pepsi Center

: El Tri : sábado 25 de julio en el Palacio de los Deportes

: sábado 25 de julio en el Palacio de los Deportes Mijares: sábado 25 de julio en el Palacio de los Deportes

La CDMX reafirma su lugar como capital de los conciertos

El calendario de julio demuestra que la Ciudad de México atraviesa uno de sus mejores momentos como destino para espectáculos masivos.

La combinación de grandes recintos, infraestructura para eventos y una audiencia apasionada ha convertido a la capital en parada obligatoria para las giras más importantes del mundo. Durante el mes se esperan decenas de presentaciones musicales, festivales y eventos culturales que atraerán a miles de visitantes.

Además, la diversidad de géneros permite que tanto los amantes del pop como los seguidores del rock, la música electrónica o las propuestas alternativas encuentren opciones atractivas.

Para miles de fanáticos, el reto no será encontrar un concierto al que asistir, sino decidir cuál de todos merece un espacio en su agenda.