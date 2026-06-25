Hospitalizan a Lionel Richie tras concierto en Minnesota: ¿Cuál es el estado de salud del cantante?

Salud de Lionel Richie El legendario cantautor de los Commodores, Lionel Richie, fue trasladado al hospital tras cancelar abruptamente su presentación en Minnesota.

De acuerdo con el reporte de TMZ, el cantante estadounidense Lionel Richie tuvo que interrumpir su concierto en Minnesota tras sentir un fuerte mareo durante la presentación que le obligó a sentarse y, posteriormente, abandonar el escenario para ser trasladado de emergencia al hospital.

El incidente ocurrió poco después del intermedio del espectáculo en St. Paul durante el miércoles 24 de junio. A pesar de la preocupación que la salud del legendario cantautor ocasionó en su público, el medio aseguró que la hospitalización se trató de una medida de precaución.

¿Qué pasó con Lionel Richie en su concierto de Minnesota y por qué fue hospitalizado?

Según los informes y clips compartidos en redes sociales por parte del público presenta durante la presentación musical, Richie se encontraba interpretando la canción ‘Dancing on the Ceiling’ cuando un mareo lo obligó a sentarse en la estructura del escenario mientras proseguía con la canción.

En el video capturado, puede vislumbrarse el mometo en el que el cantante hace una seña a una persona a mitad de la interpretación, indicando que continuaría con su actuación sentado, por lo que músicos de su equipo le acompañaron de la misma forma.

Lionel Richie was rushed to a hospital after falling ill onstage Wednesday night in the middle of his concert, TMZ has learned 🙏 pic.twitter.com/WDRh7ZmWsR — TMZ (@TMZ) June 25, 2026

“Es la primera vez en la historia de Dancing on the ceilingq ue lo hago sentado. ¡Eso es una mala señal! ¡Eso es una mala señal, amigos!”, comentó Lionel Richie con humor, provocando aplausos y risas en su público presente.

No obstante, Dino Soldo —saxofonista del icónico cantautor— subió posteriormente al escenario para anunciar al público que Richie no podría retomar el concierto debido a condiciones de salud.

“Desafortunadamente, Lionel no se encuentra bien. No podrá continuar con el espectáculo”, agradeciendo la paciencia y comprensión de los aficionados y aficionadas presentes, Soldo les deseó un buen viaje de regreso a casa y el show fue cancelado.

Esta actuación en St. Paul, Minnesota, se trató del concierto inaugural de Lionel Richie en su gira Sing a Song All Night Long con Earth, Wind & Fire, y su próxima presentación programada será el viernes 26 de junio en Chicago. Hasta el momento, las fuentes oficiales no han anunciado cancelaciones.

Estado actual de la salud de Lionel Richie tras su hospitalización

Según las fuentes cercanas al suceso informaron al sitio web estadounidense, Richie fue recibido por paramédicos en bastidores, quienes lo trasladaron en ambulancia al hospital inmediatamente. TMZ aclaró que las mismas fuentes aseguraron que la acción fue tomada como una medida de precaución.

Hasta la redacción de esta nota, no se han dado a conocer actualizaciones sobre la salud del cantante de 77 años, sin embargo, sus aficionados y aficionadas se movilizan en redes sociales para enviar buenos deseos a Richie en el hospital, mientras esperan por información oficial de su estado.

Dado que las fuentes aclararon que el traslado era únicamente una medida preventiva y, por ahora, no han existido cancelaciones en los futuros espectáculos de la gira Sing a Song All Night, especulaciones apuntan que la salud del legendario cantautor es estable y aplaudieron la “decisión inteligente” de priorizar su salud sobre el concierto.

¿Quién es Lionel Richie, el cantante estadounidense que fue hospitalizado?

Nacido el 20 de junio de 1949 en Tuskegee, Alabama de los Estados Unidos, Lionel Richie es una de las leyendas vivas de la música de la década setenta, era en la que saltó a la fama al ser vocalista del grupo Commodores, construyendo posteriormente una exitosa carrera solista y consolidándose como un ícono de las baladas románticas y el pop.

Entre sus mayores éxitos se encuentran Hello, All Night Long y Say You, Say Me, asegurando su paso legendario en la música al vender más de 100 millones de discos y ganar múltiples premios, incluyendo Grammys y un Óscar a la Mejor Canción Original en 1986, sin embargo, recibió otras dos nominaciones en la misma categoría (una de ellas también durante el 86).