Show de Peppa Pig quiere que actores y actrices firmen convenio para usar sus voces con IA, padres y agentes se oponen

Polémica con Peppa Pig Agentes de talentos, padres y madres firman contra las cláusulas contractuales que obligan a las infancias a ceder sus voces para Inteligencia Artificial.

La asociación del Reino Unido dedicada exclusivamente a representar y apoyar a las agencias de infancias y jóvenes talentos en la industria del entretenimiento, Agents for Young Performers Association (AYPA), emitió una carta abierta que condenan las cláusulas contractuales que obligan a actores y actrices infantiles a ceder sus voces para que sean utilizadas por Inteligencia Artificial; de acuerdo con información reportada por Deadline, Hasbro ha llevado a cabo esta práctica con el show infantil Peppa Pig.

Esta carta, publicada el lunes 22 de junio de 2026, ha sido firmada por cerca de 1,000 personas, entre las que se encuentran agentes de talentos jóvenes, padres, madres y otras figuras involucradas que se oponen al uso de la IA con las voces de infancias en el entretenimiento para crear contenido comercial dentro de la franquicia.

“Importante estudio” obliga a actores y actrices infantiles a ceder sus voces para el uso con IA

Según la información que Deadline publicó este jueves 25 de junio, la compañía detrás de la popular serie infantil de Peppa Pig, el gigante estadounidense de entretenimiento Hasbro, está solicitando a los actores y actrices infantiles de la exitosa animación que cedan sus voces a la inteligencia artificial bajo nuevos términos contractuales.

Fuentes del sector, informó el medio, señalaron que las cláusulas de IA aparecen con frecuencia en los contratos de infancias que participan en proyectos de telivisión y cine, sin embargo, la adopción de esta práctica por parte de Hasbro y Peppa Pig han incrementado la preocupación general, atrayendo incluso la atención de la AYPA, asociación enfocada en apoyar agencias de talentos infantiles y jóvenes.

Ante la revelación de las clásulas empleadas por Hasbro en la popular serie de animación, la AYPA organizó una carta abierta que ha sido firmada por cerca de mil personas (padres y madres de familia, así como agentes de talentos).

“Cuando el intérprete es menor de edad, el consentimiento debe tratarse con el máximo cuidado”, escribieron los firmantes, destacando que los niños y niñas menores de edad no pueden dar consentimiento legal plenamente informado, no sólo eso, sino que declaran que la aprobación de un padre, madre o tutor “nunca debe utilizarse como una autorización general” para la clonación, el entrenamiento o la reutilización de la voz de una infancia de manera indefinida.

En un correo electrónico compartido con Variety, la junta directiva de AYPA detalló que el problema es universal, ya que diversas empresas que apoyan el uso de IA tienden a incluirla en los contratos de actores y actrices infantiles que suelen ser impugnadas por agentes de forma frecuenta.

“No debería haber ninguna discusión sobre el uso de actores infantiles en ningún tipo de producción con IA, ya sea cine, medios grabados o imágenes”, declararon.

¿Cuál ha sido la respuesta de Hasbro ante la polémica de la cláusula de IA en Peppa Pig?

A pesar de que la carta no especifica el estudio ni el show involucrados en las polémicas cláusulas incluidas en contratos de actores y actrices infantiles, el medio Deadline confirmó por fuentes de la industria que Hasbro, con su popular show Peppa Pig, son los principales involucrados en las demandas de la carta organizada por la Agents for Young Performers Association.

En cuanto a la respuesta obtenida, los firmantes aseguraron que el estudio ha reaccionado a sus demandas con una actitud inflexible, sin embargo —según declaró a Deadline—, la empresa Hasbro asegura estar comprometida con la protección de los niños actores y niñas actrices, además de expresar su deseo de abordar lo debates sobre inteligencia artificial de “forma responsable y transparente”.

Hasbro está al tanto de la carta abierta, informó un portavoz de la compañía al medio estadounidense, no obstante, también señaló: “no podemos hacer comentarios sobre negociaciones o acuerdos contractuales específicos”.

A pesar de ello, y de que la carta tampoco especifica la cláusula exacta del contrato que involucra la IA, afirmó que ningún niño o niña debería ver su futura identidad profesional ”moldeada por un modelo de IA creado antes de que tuviera la edad suficiente para comprender sus consecuencias”, lo que indica —señaló Deadline— que la condición contractual podría otorgarle el poder a Hasbro de clonar la voz de un niño y luego usar el audio generado por IA en los materiales comerciales de Peppa Pig.