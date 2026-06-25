¿Oasis tendrá nuevo tour mundial en 2027? Esto se sabe de los rumores sobre posibles nuevos conciertos

¿Oasis tendrá nueva gira? Está parcialmente confirmado que el grupo tendrá fechas el próximo año. (cuartoscuro)

Oasis —la banda inglesa conocida por éxitos como “Wonderwall, “Supersonic” y “Don’t Look Back in Anger”— posiblemente regresará al escenario el próximo 2027. Se especulan cuáles serán sus paradas.

¿Qué sabemos sobre posible gira de Oasis?

Los hermanos Noel y Liam Gallagher son conocidos globalmente por el fenómeno que significaron durante los años noventa e inicios de los dosmil, el cual terminó cuando los hermanos se pelearon y la banda Oasis se separó en 2009. Fue por lo mismo que su reunión el año pasado generó mucha expectativa y resultó en su exitosa gira, en la que los ingleses visitaron la Ciudad de México por primera ocasión desde 2008. Las dos fechas programadas en el Estadio GNP Seguros se vendieron rápidamente y la fiebre britpop era palpable incluso afuera del recinto.

Ahora, existe la posibilidad de que los que no alcanzaron boleto para esas dos fechas, tengan otra oportunidad de ver en vivo a la banda británica.

Hasta el momento, sólo se ha confirmado una fecha para el próximo año, cuando se le preguntó recientemente a Liam Gallagher si tocaría en Roma el próximo año, y el vocalista lo confirmó. También, durante su concierto en el estadio Wembley de Londres, a Liam se le salió decir “Nos vemos el próximo año” lo cual confirma que la banda regresará al escenario en su país natal.

Sin embargo, más allá de eso no hay fechas exactas. Es casi seguro que el tour incluiría paradas en Europa y Norteamérica, pero también se especula que esta vez los británicos también visitarán Sudamérica, donde han tenido mucho éxito en el pasado.