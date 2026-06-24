Las 5 películas de futbol más taquilleras de la historia: la campeona del género sorprendió con una recaudación millonaria

El futbol es capaz de paralizar ciudades, reunir familias enteras frente al televisor y convertir a jugadores en auténticos ídolos. Sin embargo, cuando la pasión por el balón salta al cine, la historia cambia de forma sorprendente.

A diferencia de otros deportes que han encontrado enormes éxitos cinematográficos, las producciones inspiradas en el futbol no han conseguido romper récords de recaudación. Aun así, varias películas han logrado dejar huella gracias a historias cargadas de emoción, sueños, rivalidades y momentos inolvidables.

Desde jóvenes que desafían las expectativas familiares hasta equipos imposibles que buscan la gloria, estas son las 5 películas de futbol más taquilleras de la historia.

Jugando con el Destino, la película de futbol más exitosa de todos los tiempos

La producción británica “Jugando con el Destino” (Bend It Like Beckham) se mantiene como la gran campeona del género.

Estrenada en 2002 y dirigida por Gurinder Chadha, la cinta consiguió recaudar aproximadamente 92.2 millones de dólares, una cifra impresionante si se considera que tuvo un presupuesto cercano a los 5.6 millones.

La historia sigue a Jess, una joven de ascendencia india que vive en Reino Unido y lucha por perseguir su sueño de jugar futbol profesional pese a las expectativas tradicionales de su familia.

Más allá de los partidos y entrenamientos, la película conquistó al público por abordar temas como la identidad, la independencia y la búsqueda de los propios sueños. Además, ayudó a impulsar la carrera de Keira Knightley.

Kicking & Screaming

En segundo lugar aparece Kicking & Screaming (2005), protagonizada por Will Ferrell.

La película logró recaudar alrededor de 56 millones de dólares y encontró una fórmula distinta para conectar con la audiencia.

En lugar de centrarse en estrellas profesionales, la trama gira alrededor de un padre obsesionado con ganar a toda costa mientras dirige el equipo de futbol de su hijo.

La cinta combina humor familiar con una crítica divertida sobre la competitividad excesiva de algunos adultos, recordando que el deporte también debe disfrutarse.

Shaolin Soccer

Cuando se habla de películas originales, pocas pueden competir con Shaolin Soccer.

Estrenada en 2001 y dirigida por Stephen Chow, la producción de Hong Kong mezcló futbol, artes marciales, efectos visuales y humor absurdo en una combinación completamente inesperada.

El resultado fue un fenómeno internacional que acumuló cerca de 42.7 millones de dólares en taquilla.

La película demostró que el balón también puede ser protagonista de historias fantásticas y extravagantes sin perder la capacidad de emocionar al público.

Con el paso de los años, Shaolin Soccer ha ganado un enorme grupo de seguidores gracias a su estilo irreverente y su capacidad para reinventar las películas deportivas tradicionales.

Gol! El Sueño Imposible

A mediados de la década de los 2000, Gol! El Sueño Imposible intentó convertirse en la saga definitiva del futbol.

La historia sigue a Santiago Muñez, un joven que lucha por abrirse camino en el futbol profesional europeo mientras enfrenta obstáculos personales y deportivos.

Aunque contó con escenarios reales, participación de figuras reconocidas y una narrativa inspiradora, la cinta recaudó alrededor de 27.6 millones de dólares, una cifra menor a su presupuesto de producción.

A pesar de ello, sigue siendo una de las películas más recordadas por los aficionados al deporte.

Escape a la Victoria

Cerrando el Top 5 aparece Escape a la Victoria (1981), una película que logró unir dos mundos aparentemente opuestos: el deporte y la Segunda Guerra Mundial.

Dirigida por John Huston, la producción reunió a figuras como Sylvester Stallone y Pelé para contar la historia de un grupo de prisioneros aliados que disputa un partido contra militares nazis.

La cinta obtuvo cerca de 27.5 millones de dólares en taquilla y se convirtió en un clásico del cine deportivo.

Décadas después de su estreno, sigue siendo una referencia obligada para quienes disfrutan las historias donde el futbol funciona como símbolo de esperanza y resistencia.

¿Por qué ninguna película de futbol ha roto la barrera de los 100 millones de dólares?

La respuesta sigue siendo un misterio para la industria cinematográfica. Mientras otros deportes han dado origen a auténticos fenómenos de taquilla, las películas de futbol parecen encontrar su mayor fortaleza en las emociones humanas más que en el espectáculo deportivo.

Las historias que mejor funcionan suelen centrarse en la superación personal, la familia, la identidad o la perseverancia, elementos que conectan con públicos de todas las edades.

Quizá ese sea el verdadero desafío del cine: capturar la intensidad que millones de aficionados sienten durante un partido y transformarla en una experiencia cinematográfica capaz de llenar salas alrededor del mundo.

Por ahora, Jugando con el Destino conserva el título de la película de futbol más taquillera de la historia, mientras el género sigue esperando a la producción que finalmente rompa todos los récords.